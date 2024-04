La defensa de un dueño de coche eléctrico ante el vehículo a combustible en España: "Un año en gasolina"

¿Te atreverías a viajar en un coche eléctrico hasta Cádiz estando, por ejemplo, en Madrid? Muchos conductores tienen todavía dudas a la hora de atreverse a hacer un viaje largo con uno que no sea el de gasolina o diésel de toda la vida. Carlos Moreno 'El Pulpo' trata este problema con personas que tienen un vehículo de este tipo.

Tienen más dudas después de ver las imágenes que corrieron como la pólvora en las redes sociales en las que se veía un montón de coches eléctricos esperando a repostar en una electricolinera durante la vuelta de la Semana Santa. Hubo colas de hasta dos horas en plena A-3.

Y precisamente esas dudas a la hora de saber dónde cargar el coche o de si funcionan los puntos de carga son las que echan atrás a muchísimos conductores para comprarse un vehículo eléctrico. Por ejemplo, Rafael viaja hasta Cádiz todos los veranos. Su primer viaje con un eléctrico fue hace tres años y su primera experiencia fue complicada.

"El primer día que salí de viaje fue al día siguiente de comprármelo, me quedé tirado en la carretera porque llegué a un sitio donde el enchufe no está, el que es el de mi coche, porque no lo sabía y en el segundo estaba estropeado y me quedé tirado y tuvo que venir una grúa a llevarme hasta el siguiente cargador a 45 kilómetros", explica.

Es verdad, eso puede pasar, pero lo que mucha gente no saben es que hay cargadores que se pueden reservar antes de ir, con lo cual nadie lo puede usar hasta que tú llegues. Pero a pesar de esa primera vez, merece la pena porque dice que lo usa sobre todo para ir a trabajar y aunque sus viajes largos son muy largos, a diario ahorró bastante dinero.

"Un viaje de 700 kilómetros suele convertirse en dos o tres paradas", descubre, "cada parada supone 45 minutos": "De seis o siete horas, que es lo que hay hasta Cádiz, pues se convierte en un viaje de unas diez horas. A mí me merece la pena, pero especialmente por el día a día. Ya solo por dinero me merece la pena. Yo pago alrededor de 30 céntimos cada 100 kilómetros. ¿Cómo va a ser una pega para mí, un viaje o dos largos al año?".

Otro caso es el de Antonio, que tiene un MG-4, uno de los eléctricos más básicos del mercado. Y esta pasada Semana Santa lo ha probado en un viaje a Almería. Cuenta que, a diferencia de un Tesla, con un coche básico, pues tienes que hacer alguna parada más, pero te permite hacer viajes largos.

"Lo único que necesitas es mirar un día antes dónde quieres parar y usar varias aplicaciones para ver dónde hay puntos de carga", señala, "una primera parada de 20 minutos, la segunda parada fue donde cenamos, el coche se cargó antes que termináramos de cenar y la tercera parada fueron diez minutos entrando en la provincia de Almería".

"Un año en gasolina"

Antonio también pone en tela de juicio que "la gente se cree que el coche eléctrico es más caro, 5.000 euros más que un coche gasolina": "Pero 5.000 euros te lo ahorras un año en gasolina". La mayoría de usuarios, por lo que estamos escuchando, están contentos.

El vehículo eléctrico crece en España, pero no al ritmo deseado. A día de hoy hay 30.000 puntos de carga en nuestro país. Están todavía muy lejos de los 91.000 que nos obliga Europa para cumplir los objetivos de reducción de emisiones para el 2025. Así que ya vemos que la red de puntos de carga es todavía insuficiente a nivel de cargadores rápidos.