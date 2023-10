La cuna del cambio climático se encuentra en Groenlandia: "Es uno de los lugares más remotos"

Hoy ha estado en 'Poniendo Las Calles' para hablar sobre la previsión del tiempo y noticias relacionadas, como cada semana Mar Gómez, física y meteróloga del tiempo.es. Le encanta viajar y ha estado en Groenlandia con Roberto López, asesor y guía de 'Explorer'.

Ha querido hablar sobre el cambio climático y ha sido uno de los motivos por los que ha viajado a Groenlandia. La idea surgió de la mano de Roberto, estos viajes llevan un contenido científico metereológico y en este caso de cambio climático.

Mar ha podido explicar que ha ido a uno de los lugares más remotos del planeta, dónde realmente se nota el cambio climático y poder investigar por qué ocurre, además no es necesario ir a Groenlandia a descubrirlo, ya solo viendo el tiempo que ha estado haciendo en octubre hace darte cuenta de las consecuencias del fuerte cambio climático.

Roberto, el asesor y guía ha acompañado a Mar en esta aventura: "Groenlandia es uno de los lugares más remotos y en donde el cambio climático es muy visible y es un lugar muy salvaje, 56.000 personas viviendo en una de las mayores islas del mundo, y bueno, con 80% de hielo y la gente viviendo en la isla".

Para Mar la experiencia ha sido única: "Creo que en otra vida he sido ártica porque me encantó el viaje y la zona. Groendlandia tiene una flora y una fauna sobrecogedora, es una experiencia un poco aterradora, yo lloré estando allí y nunca me había pasado viajando a un destino, es muy salvaje el paisaje".

"Es una buena época para viajar a Groenlandia porque no hace especial frío y no hay muchas lluvias, además se pueden ver auroras boreales", así lo ha contado hoy Mar Gómez en 'Poniendo Las Calles'.

Está claro que es necesario trasladarse fuera de las masas para vivir en un paraíso y también darse cuenta de las consecuencias del cambio climático.

