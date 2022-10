Conoce las claves sobre qué hacer para no quejarte de la mano de Rafa Rodrigo, el coach de Poniendo las calles

¿Cuántas veces te ha pasado que has querido quejarte de una situación y no has sido capaz de hablarlo con la persona que corresponde? O posiblemente, has empezado a quejarte teniendo un diálogo interno contigo mismo y has acabado envenenándote y poniéndote peor anímicamente. Y es que en general, socialmente nos gusta quejarnos, sobre todo nos gusta desahogarnos... pero ¿lo hacemos de la manera adecuada? Nuestro coach personal, Rafa Rodrigo, nos da nuevas claves sobre qué hacer en vez de quejarnos.

Rafa Rodrigo: "Cuando nos quejamos estamos en el por qué de las cosas (...) sin embargo, el para qué ya te hace no estar en la queja sino tomar acción. Cuando uno se queja no puede tomar acción, la queja es pasiva, la acción es activa."

Si alguien necesita una ayuda más personalizada puede contactar con Rafa en su página web: rafarodrigocoach.com, donde además se ofrece una primera sesión gratuitaa todos los ponedores. ¡Ánimo para esa vuelta!

En 'Poniendo las Calles' nos gusta estar pegados a la actualidad, pero siempre desde un punto de vista positivo. Por eso cada madrugada nos esforzamos en traer a los protagonistas de los hechos que son relevantes para nuestra audiencia, para que podáis conocer de primera mano el panorama cultural, social y de entretenimiento en España. Pero hay más.

En 'Poniendo las Calles' nos gusta estar pegados a la actualidad, pero siempre desde un punto de vista positivo. Por eso cada madrugada nos esforzamos en traer a los protagonistas de los hechos que son relevantes para nuestra audiencia, para que podáis conocer de primera mano el panorama cultural, social y de entretenimiento en España. Pero hay más.

De la mano del Pulpo conocemos también apasionantes historias de vida. Gente como tú que se convierten en noticia por su solidaridad o por sus ganas de superación. Personas que nos inspiran y nos dan esperanza. Cada día, de lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, te vamos a estar acompañando. ¡Somos ponedores!