La confesión de Zenet sobre el cambio que ha hecho en su música para encandilar a sus fans: "No hay miedo"

Ser artista no es una tarea fácil. El arte tiene que remover conciencias, experimentar con la belleza y ser una parte de la sociedad que no siempre es reconocida en su tiempo. Por eso en 'Poniendo Las Calles' admiran tanto a quien lo consigue a través de su obra provocar sensaciones que no se suelen tener habitualmente. Quien ha estado hoy ayudando a poner las calles no se conforma con una sola disciplina y demuestra que no hay arte sin artista. Se trata del cantante Zenet.

Hay que decir que Zenet hoy ha hecho una excepción y ha estado poniendo las calles, pero es que, está de gira y apenas tiene tiempo:"Nosotros hemos generado mucho material de contenido durante todo el disco y entonces hemos ido soltando muy poco a poco los singles, llevamos desde verano, y lo estamos haciendo así, poco a poco, porque queremos que nuestros seguidores lo disfruten. Llevamos sacados 3 o 4 singles y esto nos ha permitido viajar a América en otoño, hemos estado en Argentina, Colombia, México... Esto que hacemos va agrandando un poco las escuchas y vas entrando un poco en el oído de toda la gente y puedes seguir con esta historia durante todo el invierno. Justo ahora me pillas presentando en provincias en España nuestras canciones, hemos pasado por Málaga, por Sevilla.... Málaga tiene algo especial para mi y ahora nos encontramos juntos habiendo hecho Mallorca y Madrid, que vamos a tener ahora un concierto matinal, y es lo mejor, vas de concierto y luego a comerte un cocido madrileño", así lo ha contado el cantante Zenet este miércoles en 'Poniendo Las Calles'.

Audio

A su música le están añadiendo toques electrónicos: "Era fundamental buscar esta paleta de color nueva, muy innovadora y sí que es verdad que quería poner lo analógico al servicio de mi voz, al de los intrumentos que nosotros tenemos, la trompeta de Machado, la guitarra española.... Yo me miré mucho los trabajos que hacían otros artistas, y me tiré casi un año sin hacer nada y solamente recopilando material y era necesario", así lo ha contado el cantante Zenet este miércoles en 'Poniendo Las Calles'.

De la copla a la electrónica

Eres un artista que lleva mucho tiempo demostrando que le gusta innovar y no estancarse en un solo estilo. Su voz, el estilo jazz y R&b,bolero, copla, tango, flamenco y ahora electrónica: "No hay miedo en la experimentación, además yo parto de la curiosidad y de un impulso personal, de una apetencia que me sale desde el corazón y de ahí la curiosidad del niño que juega, con lo cuál, la parte más divertida para mi, después de haber investigado mucho, te pones a experimentar y salen cosas maravillosas y te das cuenta que puedes innovar, lo difícil es el directo, pero una vez que hay cogido el tranquillo y una vez lo has ensayado ves la reacción del público y hasta ahora está siendo magnificamente buena", así lo ha contado el cantante Zenet este miércoles en 'Poniendo Las Calles'.