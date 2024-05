La confesión de una pareja en un chiringuito de pueblo en Málaga a Carlos Moreno 'El Pulpo': "Cuando cuelgue"

Los oyentes lo son todo en Poniendo las Calles. Este programa es el que es gracias a todas esas personas que eligen como compañía durante la madrugada a Carlos Moreno 'El Pulpo' en la radio. Loli lo hizo este viernes y su intervención en el programa no dejó a nadie indiferente con la confesión que hizo desde Torre del Mar, Málaga.

'Poniendo las Calles' se emite de lunes a sábado. El primer día de la semana te acompaña desde las 04:00 horas a las 06:00 horas, mientras que el resto de días lo hace desde las 01:30 horas a las 06:00 horas, para que España no deje de funcionar. Cuando parece que todo el mundo duerme, son muchas las personas que están al pie del cañón.

Son policías nacionales y locales, agentes de la Guardia Civil, bomberos, médicos, enfermeras, vigilantes de seguridad, transportistas, recepcionistas, cuidadores de personas, los encargados de mantenimiento de las empresas, de las carreteras, los insomnes, los madrugadores.

Son tantas las personas que trabajan, o simplemente viven parte de su vida a esas horas, y que forman parte de la Comunidad de los Ponedores. Por eso no es de extrañar que sea el programa de referencia de las madrugadas en España. En él, los oyentes encuentran noticias positivas, curiosas, entrevistas interesantes a personajes que no siempre tienen cabida por el día.

Carlos Moreno 'El Pulpo'

El director y presentador del programa nació en Madrid en 1974. Vinculado a Ábside Media desde 1995 comienza su andadura profesional en el programa 'La Jungla' de Cadena 100. Más tarde, en 2006, se hace cargo de las mañanas del fin de semana en '¡Buenos días, Pulpo!', donde consiguió más de un millón de oyentes.

Después de ese récord histórico de audiencia en Cadena 100, ya en 2015 da el salto a COPE con 'Poniendo las Calles'. Además de su carrera en la radio, 'El Pulpo' ha colaborado en programas de televisión y es conocido también por su labor de DJ y animador en eventos multitudinarios de gran trascendencia.

En Poniendo las Calles se ofrece información sobre el tiempo con la meteoróloga Mar Gómez, el motor con Alfonso García y la ciencia con Jorge Alcalde. Lo mejor del cine lo conoces con el crítico Jerónimo José Martín y aprendes a afrontar diversos aspectos de nuestra vida gracias a la psicóloga Macu Cortázar Ibáñez - de la Cadiniere.

No dejan de lado el humor con el Grupo Risa, ni con los concursos: Adivina el Tutorial, El Mundial de Poniendo las Calles o La Parodia de Cine. Tampoco se olvida de la música, eje central del programa, especialmente durante los últimos minutos, cuando su director y presentador, Carlos Moreno, le da La de El Pulpo a Carlos Herrera.

Loli reconoce a Carlos Moreno 'El Pulpo' su marido "es ponedor también": "Es el del chiringuito de Torre del Mar y esta noche me ha dicho: Vente conmigo y pasamos un ratito en el chiringuito. Y me he venido con él a pasar un ratito. Ya llevaba tiempo insistiéndome que llamara para que fuera ponedora".

"¿Y ahora qué vas a hacer?", pregunta el presentador de Poniendo las Calles, "porque estás ahí en el chiringuito con tu marido, tu marido está currando...": La respuesta de Loli no dejó indiferente a ningún oyente del programa, ni tampoco a Carlos Moreno 'El Pulpo'. Un momento divertido en el programa con una confesión no muy habitual.