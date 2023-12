Cómo diferenciar una llaga en la boca de una úlcera cancerígena: un médico cuenta cuándo preocuparse

Masticar, comer, beber, sonreír, comunicar, besar, seducir... ¿Te has parado a pensar en algún momento la cantidad de funciones que realizamos con nuestra boca? Y es que quien no tiene una boca sana, no tiene salud, es por ello que deberíamos saber qué tenemos que hacer para tener unos dientes blancos y sanos.

En toda esa cavidad, que es nuestra boca, tenemos que tener realmente cuidado con lo que ponemos, porque, no solo hay dientes, hay también otras estructuras blandas que pueden dañarse y, claro, no todo es estética.

La aparición del cáncer en la boca y los síntomas de alerta

Tal y como hemos podido comprobar en Poniendo las Calles, existen distintos tipos de cáncer que afectan al interior de nuestra boca, bien sea cáncer de labios, de lengua, o general de boca. El doctorDarío Fernández, de la Clínica Legazpi, ha estado este miércoles en el programa con El Pulpo para dar buenos consejos sobre el cuidado de la boca.

El doctor ha dejado claro que es muy importante tener una boca sana: "Es fundamental cuidar el interior de nuestro cuerpo y fíjate es que hay muchos hábitos que dañan a la salud de nuestra boca. Voy a decir por lo menos siete", tras lo que ha querido empezar a enumerar.

"En primer lugar, el tabaco, el alcohol, las drogas, la falta de higiene, una buena dieta, el mal uso del cepillo de dientes o el no usarlo y también con el sexo oral puede haber un cáncer de boca", así lo ha contado este miércoles en Poniendo Las Calles el doctor Darío Fernández.

El alcohol, las drogas o el tabaco pueden dañar la dentadura

El doctor ha querido hacer especial hincapié en estos elementos como los más dañinos para el interior de nuestra boca. Es así que una de las causas principales del cáncer de boca, lo podemos encontrar en "el alcohol, que produce una disminución de secreción de saliva y la poca saliva que queda encima la convierte muy ácida", ha apuntado.

"Esa acidez termina cubriendo la capa de los dientes y produce caries, produce una sequedad en la lengua, en la boca, en la laringe y ya algo peor, un cáncer que si encima fuma la persona... Pues tenemos un riesgo muy grande de producir cáncer de boca", así lo ha contado este miércoles en Poniendo Las Calles el doctor Darío Fernández.

El tabaco, por otra parte, es mucho más dañino: "También es otro factor de riesgo y evitable, puede producir cáncer de boca, de lengua, de garganta, además de ese horrible olor, del aliento. Es que, date cuenta de que el humo que respiramos está lleno de cancerígenos porque nos puede generar una llaguita que no se cura y ahí tenemos un cáncer de pulmón", ha querido explicar el doctor Fernández.

Este diferencia entre lo que puede ser una llaga en la boca y un síntoma de un cáncer no detectado se puede escuchar en la entrevista completa que El Pulpo ha realizado con el doctor Darío Fernández.





Todo esto es evitable, aunque hay muchos riesgos de carácter externo, por ejemplo, el sol, que afecta a la boca, más en concreto al labio: "Si hay una exposición muy frecuente, puede dañar el labio y producir cáncer de labio. Recomendamos a todos, que por favor, si viven por Ávila, que es el sitio más expuesto al sol que se pongan protección en los labios, por favor", terminaba por señalar el doctor.

Para terminar, el doctor no ha dejado pasar la oportunidad de destacar que el factor que daña y mucho nuestra boca es la droga, más en concreto la cocaína: "Diluye la saliva y también al mezclarse con la saliva puede dañar el paladar y puede perforar el hueso maxilar, además al ser tomada por vía nasal puede desviar el tabique", un riesgo que no debemos correr y que es perfectamente evitable.