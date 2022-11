Cómo es el día de un panadero: un sector imprescindible marcado por la tradición familiar y el sacrificio

'Poniendo las Calles' lleva ocho temporadas acompañando a las personas que viven de noche. Trabajadores cuyo oficio se desarrolla cuando el sol se esconde porque los que viven de día necesitan sus productos de buena mañana. En este grupo encontramos a un sector muy especial por lo que significa para nuestro día a día. Son maestros que se encargan de alimentarnos y endulzarnos el alma. Profesionales como Marc Faro, dueño de Forn Nou, en Zaidín, es un ponedor de 47 años que lleva más de 20 dedicado a este sector. El programa de hoy va para ellos: para los panaderos.

Quiero que pienses durante un momento cuántas veces comes pan al día. ¿En el desayuno, en la comida, en la cena? Puede que haya un día que no comas huevos, o jamón, o que no hayas tomado nada de fruta. Pero, ¿pan? Dudo que falte en algún momento. Y ya no me meto en los días que te das el capricho de una magdalena, una galleta, un croissant, una ensaimada y un largo etcétera. Es uno de los oficios más antiguos que existen y también de los más sacrificados. Lo primero porque tiene que haber pan desde primera hora de la mañana, así que su trabajo siempre se realiza de noche. Lo segundo porque trabajan con una materia viva.

Juan Luna, es dueño de la Panadería Luna en Murcia y nos explica cómo es trabajar con un alimento como el pan: "Es una materia que se adapta a la climatología del obrador y lo mismo puedes tenerlo hoy todo húmedo que mañana se pone seco, la masa se pone demasiado blanda. En fin, eso tienes que vivirlo y tiene que gustarte para saber cómo tiene que solucionar los problemas que te surgen todas las noches."

Cuál es el secreto para hacer un buen pan

Vamos, que hacer una buena barra de pan no es sencillo. De hecho, tiene varios premios como la Miga de Oro de Castilla la Mancha y una o dos estrellas a nivel nacional. Se llama Ángel Ruiz y es el dueño del obrador Ruiz Benayas, en Maqueda, Toledo. Él nos ha contado el secreto para llevarte a la boca una buena rebanada de pan.

"La masa madre. Un pan hecho con una buena masa madre de cultivo, sin ningún tipo de aditivos, sin ningún tipo de aditivos y sin ningún tipo de levadura fermentado 24 horas, cocido en horno de piedra lentamente 90 minutos en el horno. Eso es un buen pan, y hacer el pan sin prisa y con una buena materia prima", nos cuenta.

Él sabe de lo que habla porque su profesión le viene de familia y no puede sentirse más orgulloso de haber mantenido la tradición. Ahora, si le preguntas sobre si quiere que sus hijos continúen con el negocio la respuesta es clara: NO. El sector atraviesa su peor época de la historia. Nunca antes se habían visto tantas panaderías abocadas al cierre y es que la subida de la energía y las materias primas han convertido a los obradores en negocios fallidos. Carlos Monje es gerente en la Panificadora Nevero de Badajoz. Para que te hagas una idea, esta empresa reparte cada día 20.000 kilos de pan. Bueno, pues por primera vez en los casi 30 años que se dedica al negocio no sabe cuánto le cuesta sacar adelante su producto. Esta situación ha generado en el sector una guerra de precios. Los artesanos panaderos se quejan de la competencia desleal que existe. Personas que fabrican muy por debajo de los estándares de calidad, pero que tienen éxito frente a los obradores buenos porque tiran los precios.

El pasado 28 de octubre los panaderos hicieron un apagón simbólico de sus hornos durante 15 minutos para protestar por una situación, que según confirman desde el sector, va a acabar con muchas panaderías. En especial con las pequeñas y medianas empresas que no pueden asumir los costes para seguir fabricando. Ojo, porque el gremio da trabajo en España a 190.000 personas, pero como muy bien dicen los profesionales, no pueden seguir perdiendo dinero.

Cómo está afectando la crisis energéticas a las panaderías

El mensaje no deja lugar a dudas: o se les ayuda o dejaremos de disfrutar de un producto considerado de primera necesidad. Pero hay más. La crisis energética y de materias primas no es el único desafío al que se enfrenta el sector. Tampoco hay relevo generacional. Claro, si los beneficios cada vez son menos y el trabajo sigue siendo igual de duro, o incluso peor, es normal que los jóvenes no quieran saber nada del tema. Santiago es repartidor en la zona de San Pedro, en Marbella. Tiene 48 años y reconoce que su vida social es cero. Parece que están todos de acuerdo. Mira Silver, de Málaga. Él tiene 63 años y trabaja en la panificadora Mateo Luque que heredó de su padre. Es una empresa familiar y claro, por no poder, no puede ni ir a las bodas de sus familiares y amigos.

Los ponedores sabemos de lo que hablan, pero es que ellos además de tener horario nocturno lo tienen 24/7. Vamos, que no hay forma de librar porque la gente queremos tener pan no sólo de Lunes a Viernes, también los sábados y los domingos. Aún así, hay algunos que han encontrado en este sector la forma de conciliar. Marife Broncano tiene 54 años y lleva más de 20 trabajando como responsable de Reparto en Camp Roig Panificacions, en Mallorca. Es una empresa familiar bastante grande donde tienen muy bien organizados los horarios. En su caso va de 9 de la noche a 4 de la mañana y gracias a ese turno ha sido capaz de sacar adelante a su familia sacrificando la salud y el bienestar por estar siempre disponibles para la familia.

Qué haríamos sin todos estos profesionales. A todos nos gusta levantarnos por la mañana y desayunar una buena tostada o un buen montadito. Y qué decir de los bocatas sobre los que hemos preguntado muchas veces en nuestro Facebook. Todos estos ponedores que con su trabajo nos hacen un poco más felices a todos porque no me niegues que la vida no se ve de forma distinta si tienes un trozo de pan cerca.

