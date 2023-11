Un celíaco explica por qué no se fía de las famosas hamburguesas sin gluten: "Consecuencias muy graves"

Este martes en Poniendo las Calles hablamos de intolerancias y alergias alimentarias. Cierto es que, en principio, no es algo peligroso siempre y cuando esté controlado, pero hay que tener mucho cuidado. Sobre todo cuando sales a comer o a tomar algo fuera de casa. Precisamente, hace unos días, se desató una oleada de críticas con un caso concreto. Una famosa hamburguesería presentaba un nuevo producto: una hamburguesa sin gluten. Las críticas se desataron porque, en la letra pequeña, se podía leer que podía "contener trazas debido a que comparte espacio con otros alimentos con gluten".

Parece ilógico promocionar un producto sin gluten, y que al mismo tiempo, pueda contener trazas de gluten. Pero para conocer los riesgos reales y cómo puede afectar esto a una persona celíaca, Carlos Moreno 'El Pulpo' habló con Ricardo Nafría, más conocido en redes sociales como 'Celíaco a los 30'. Le diagnosticaron celiaquía en 2010 y poco después decidió abrir un blog para ayudar a otros celíacos compartiendo recetas de cocina sin gluten, recomendando restaurantes y visibilizando que ser celíaco no significa que no puedas viajar o comer fuera de casa.

La hamburguesa sin gluten

La marca desplegaba el pasado lunes una lona en Madrid y otra en Barcelona para anunciar la "nueva sin gluten" con "sabor muy real". La pancarta está protagonizada por una mujer tocada con una corona y que presenta un gran parecido con la reina Letizia, coincidiendo con los actos de la jura de la princesa Leonor. "Será difícil diferenciarlas", recoge el anuncio, en referencia a que el sabor es muy similar al de la hamburguesa original. Pero lo que parecía ser una alegría ha acabado en decepción. El gran cartel publicitario recoge en su parte inferior la letra pequeña citada.

Las críticas fueron instantáneas. "Si es con trazas, no es sin gluten" o "¿quién es el público de estas hamburguesas, si los celíacos no las podemos comer?", fueron algunos de los comentarios publicados en las redes sociales en contra de la campaña. La empresa lanzó un comunicado el jueves para insistir en que "sin tener ninguna obligación legal ni de ningún otro tipo, decidió advertir en su publicidad que la hamburguesa sin gluten se elaboraba en una cocina que no era exclusivamente para celíacos, por ende, compartía espacio con otros productos con gluten". Ricardo Nafría no se fía.

Un celíaco explica por qué no se fía

"Tú lo que haces es que no te fías", comienza el celíaco viral en las redes sociales, "los celíacos seguimos una máxima que es: en el caso de que dudes, no lo comas". Ricardo Nafría defiende con Carlos Moreno 'El Pulpo' que "esto tiene que ser así, porque nosotros tenemos que seguir una dieta estricta, sin gluten, de por vida": "Tenemos una enfermedad autoinmune y en el caso de que comamos algo con gluten, de manera puntual, nuestro sistema inmune se activa y luego tenemos consecuencias muy graves que pueden llegar a ser incluso un linfoma".

Ricardo Nafría reitera que "lo que sí que es verdad que en este caso, en concreto, se han dado cuenta de que pueden hacerlo sin gluten y que hay organizaciones, como las asociaciones de celíacos, que les pueden asesorar y bueno revisar su protocolo, sus ingredientes... Y garantizar que ese alimento sí que sea sin gluten y apto para celíacos". El afectado señala en Poniendo las Calles que, "en ese momento, pues sí estaré encantado de disfrutar de su hamburguesa": "Mientras, prefiero ir a otros establecimientos, que sí que garantizan un cuidado".