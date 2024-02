Un camionero de Irún pone su propio ejemplo familiar para explicar la dureza de la profesión: "Los dos"

Las extenuantes jornadas al volante, la situación del tráfico, las malas carreteras, la soledad, la falta de intimidad, aseo o incluso correcta alimentación son el duro día a día con los camioneros. Si no, que se lo digan a Antonio, este camionero de Irún que le da un ejemplo a Carlos Moreno 'El Pulpo' de la dureza de la profesión.

El presentador de Poniendo las Calles le pregunta cuánto tiempo lleva como camionero o en la conducción y Antonio le revela que son "22 años": "Tengo ahora 63 y medio, fíjate, en mayo hago 64". Carlos Moreno 'El Pulpo' también le cuestiona por la jubilación, y el camionero señala que se podía haber quedado ya "porque me daban de paro y luego me jubilo".

"Pero digo oye, no puedo estar así", señala de forma contundente Antonio, "no puedo estar así y tengo amigos que me dicen, tú eres tonto, te hubieras quedado parado y ya te jubilas, ya no trabajas": "Pero no sé, no me entra en la cabeza. Tengo ganas de jubilarme. Claro, pero sinceramente no sé qué va a hacer cuando me jubile".

Antonio lleva "40 años trabajando": Desde los 14 años empecé a trabajar y luego con camión. Y es que ahora ya cuando me jubile, no sé qué hacer. Hace dos meses y 15 días estuve en el paro. 15 días. Me llamó una conocida de una empresa y le dije que sí, que me voy contigo".

"Empecé repartidor de pan, después repartidor con camión propio. Luego ya me metí de chófer y toda la vida llevo trabajando", repasa su vida Antonio en Poniendo las Calles, empecé de mecánico, en un taller de pinche, de ahí a la construcción, panadero, repartidor con mi camión, luego me fue mal y al final de chófer".

Cuando se cuestiona esa jubilación, Antonio piensa en hacer "una huerta con mi cuñado o no sé, ir al gimnasio": "Es que no sé, no sé qué hacer. Algo tendría que plantearme porque me queda eso. En mayo 64 y a los 65 pues me quiero, si Dios quiere, jubilar". Es un espacio sin retorno. Ya uno no puede volver a trabajar.

"Aparte yo lo hago siempre fuera de casa porque voy en el camión", le sigue explicando a Carlos Moreno 'El Pulpo', "ahora voy todos los días a casa, pero he estado siempre fuera, siempre, siempre, siempre, siempre". Es por lo que el presentador de Poniendo las Calles le preguntó cómo se ha organizado para tener familia.

Antonio es muy claro: "Pues gracias a mi mujer": "Realmente los dos partos de mis hijas me cogieron fuera". El camionero se perdió ese momento tan especial en la vida de cualquier persona: "Cuando llegaba a casa, ya estaban en casa las niñas. Pero esto es un vicio, porque yo hago esto porque me gusta".

La dureza de la profesión

Es por lo que este camionero de Irún hace esta reflexión: "Cuando mi generación se jubile, yo no sé quién va a apuntarse aquí, porque la gente joven de hoy no quiere esto. Toda la semana fuera, no te puedes echar novia, no puedes y vivir la vida no es lo mismo".

Antonio es un camionero que sale a las 20:00 horas de casa y a las 08:00 horas, "si Dios quiere, estoy de vuelta": "Hago Irun - Zaragoza y vuelta a casa a Irun". "No es vida, la verdad que no, ni está pagado, claro, es el problema que no está pagado, antiguamente sí, pero ahora ya esto no está pagado y la gente joven no quiere".