No caigas en la trampa: estos son 5 de los ciberfraudes que más utilizan los delincuentes hoy en día

El año pasado hubo un 6,1 % más de delitos informáticos respecto a los datos registrados durante el año anterior. De ellos, el 87,4 % corresponde a fraudes informáticos, según el último Informe sobre la cibercriminalidad en España, una situación que convierte en potencial víctima a casi toda la población. En Poniendo las Calles queremos fijar nuestra mirada en 5 de los ciberfraudes que más están utilizando los delincuentes. Jordi Serra es Profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, e investigador del grupo K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON), del Internet Intedisciplinary Institute (IN3).

Jordi Serra: "Hay mucha gente que piensa yo no soy el objetivo porque yo no tengo dinero, no soy nadie, no soy conocido... pero no. Tú te conectas a internet por una puerta por la que nadie sabe quién eres".

El Bizum inverso, el Timo de Wallapop o la prima de Whatsapp son solo tres ejemplos de las ciberestafas que están más de moda. Descubre en qué consisten estos y otros procesos con Jordi Serra en Poniendo las Calles.

