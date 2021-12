El bulo sobre la Gripe Española

Como cada miércoles, contamos con la visita de Javi Herrero para seguir desmitiendonos algunos de los grandes bulos de la historia. En esta ocasión, el bulo que va a desmentir va de pandemias, algo que lamentablemente seguimos viviendo hoy con el coronavirus y que parece que no va a terminar nunca. Pero este no es del coronavirus, si no de otra que tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial. En concreto hacía el final, en 1918 que era el último año de la guerra.

Hoy, Javier Herrero nos desmiente la mal llamada gripe española. Nuestro compañero nos ha explicado que “soldado de Nápoles” es cómo se llamó en España a esta enfermedad por la prensa en alusión a la zarzuela La Canción del Olvido. Eso fue en España porque fuera de nuestro país se iba a denominar a la pandemia como La Gripe Española. Pero, esta pandemia no se originó en España. Su origen está nada más y nada menos que en Kansas y su supuesto paciente cero se llamaba Robert Gilbert y enfermó en Fort Rilley, en Estados Unidos.

La historia de cómo acabó denominándose “La Gripe Española” sucedió, como con bastantes cosas de nuestra historia, por un cúmulo de cosas. Por un lado la guerra, en sí, que se estaba produciendo. Las potencias que participaban en ella efectivamente sabían de dónde venía el virus pero no podían permitirse el bulo de divulgarlo para no desmoralizar a las tropas ni a las familias de los soldados así que necesitaban a un país que no estuviera envuelto en el conflicto, y decidieron que el mejor país para ello era España. Además, en la época en nuestro país, al no estar en guerra, se podía informar libremente sobre la enfermedad y el resto de países tenían a sus corresponsales que eran testigo de todo lo que ocurría en España con la enfermedad y reportaban a sus países que en España se vivía una pandemia. Eso sumado a que en octubre tuvo lugar una oleada muy mortífera y en noviembre acaba la guerra, provocó que la enfermedad acabará tomando el sobrenombre de “española”.