Atento si estás pensando en comprarte un coche eléctrico: la tecnología que necesitas para no perder autonomía

Una semana más, en 'Poniendo las calles' te traemos toda la información del mundo del motor. De la mano de nuestro experto, Alfonso García, descubrimos las noticias más destacadas de la semana, conocemos curiosidades realmente sorprendentes y repasamos ciertas normas, que son realmente útiles a la hora de ponernos al volante. Esta semana hablamos de los problemas de autonomía que se producen durante los meses del invierno en los coches eléctricos y por qué necesitas un utensilio para prevenir cualquier susto con las baterías.

Los vehículos convencionales utilizan un motor de combustión para impulsarse a través de la generación de energía térmica. Pero la eficiencia energética de los propulsores de este tipo es, en el mejor de los casos, del 50%, pues el resto se pierde en forma de calor. Pero, en el caso de un coche eléctrico, dicho sistema no es posible porque el calor generado por el sistema no es suficiente. No faltan sistemas, en cualquier caso, para generar calor en el habitáculo de un vehículo. El problema es que casi todos ellos consumen energía de las baterías.

No hace falta decir que la autonomía es uno de los mayores problemas de los vehículos eléctricos actuales, por lo que tener que prescindir de una parte de la misma para calentar el habitáculo en los fríos días de invierno, en zonas de temperaturas extremas puede llegar a ser un serio inconveniente. ¿Cómo resuelven en la actualidad este asunto los fabricantes? Alfonso García comparte en 'Poniendo las Calles' una importante novedad que se ha presentado recientemente para solucionar este problema.

La tecnología que necesitas

"Se trata de cinturones de seguridad calefactados", desvela Alfonso García. Esto es una "alternativa a la bomba de calor que algunos coches eléctricos llevan", aunque también aconseja "calentar el habitáculo mientras recarga antes de usarlo" para evitar un gasto extra. Se recomienda su uso junto a los "asientos calefactables o bien el volante calefactado". Ante el alto consumo "que supone utilizar la calefacción en un vehículo eléctrico", 'Motorman' informa de que "la compañía ZF acaba de presentar los cinturones calefactados que podrían aumentar hasta en un 15% la autonomía".

La diferencia visual es casi inapreciable: "Estos cinturones son más gruesos y no requieren de una homologación especial. Podrían ser útiles como complemento a otros calentadores de contacto". Llevan unos hilos conductores de calor tejidos en la propia estructura del cinturón, que pueden alcanzar una temperatura de entre 36 y 40º centígrados para conseguir una sensación de calor uniforme por todo el cuerpo.

Esta semana, nos centramos en otro problema que trae el invierno en los coches más nuevos. El sistema ADAS, las siglas de Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción, es un mecanismo que permite mejorar la seguridad del automovilista mientras conduces y poder así minimizar el riesgo de sufrir un accidente vial o colisionar con otros vehículos. Pero, durante esta estación, todas las tecnologías que integra se pueden ver especialmente afectadas y, si no las cuidas de forma especial, pueden no funcionar.