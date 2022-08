Así es el nuevo proyecto en el que trabajan Aarón Sáez y Antonio Turro unidos por la música

Para hacer música hay que sentirla y poner toda la pasión posible en ella. De eso Aarón Sáez y Antonio Turro saben mucho. Para quién no los sitúe, Aaron es componente del grupo Varry Brava y Antonio es productor de grandes artistas como Maldita Nerea. Los dos han decidido unirse para ofrecer unas composiciones muy personales y podría decirse que casi mágicas. La química entre ellos es evidente y por ello ya tienen enganchados a sus seguidores que solo les piden más y más contenido, pero como ellos dicen: “esto solo acaba de empezar”. Hoy pone las calles con nosotros, Aarón Sáez, para contarnos todo a cerca de este nuevo proyecto que va por muy buen camino.

En primer lugar, Aarón Sáez ha explicado qué finalidad persigue este nuevo proyecto en el que se encuentran trabajando: “El objetivo realmente es nuestra pasión conjunta por un tipo de canción y por un tipo de música que es realmente la que siempre hemos escuchado desde pequeños y que en lo que hace hincapié es en la letra, la melodía y en las armonías que busca una instrumentación muy sencilla y muy natural y que tiene que ver con algo que desde nuestra infancia siempre nos ha gustado mucho”.

Además, el componente de Varry Brava ha querido echar la vista atrás a sus inicios en el mundo de la música y recordar cómo empezó todo: “Yo empecé hace unos años con un proyecto allá por 2014 en el que intentaba hacer nuevas coplas. A mí me gustan mucho las coplas y la canción española desde siempre, y de una manera muy sencilla intentaba hacer mis propias composiciones. Me junté con un compañero que cantaba también y la verdad es que enseguida hicimos muy buenas migas, nos entendimos muy bien musicalmente, y pasado el tiempo hemos decidido retomar un poquito esa idea ahora que tenemos un poquito más de tiempo y seguir con este proyecto”.

Y si hay algo que le atrae y le inspira especialmente, esos son los materiales: “A mí realmente me gustan mucho los materiales: el carey, la porcelana, los metales... No sé, me parece que los materiales transmiten como mucha información, se llaman con palabras bonitas casi siempre, y me gustaba mucho el carey. El carey es algo que siempre es moderno, las cajas de carey siempre han sido algo moderno, la ropa, tiene que ver con el leopardo... Es algo que siempre ha estado de moda, que nunca se ha sido y que siempre ha sido muy clásico y siendo moderno, y a mí me parece que te enseña bastante la idea de este proyecto. Hacer algo que es muy clásico, que tiene una intención muy clásica, pero hacerlo de verdad desde ahora y desde las letras y el sentimiento de 2022, aunque tenga una base bastante clásica de composición y de sonido”.