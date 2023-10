Así consigue la inteligencia artificial encontrar a tu alma gemela

Hoy como cada martes en 'Poniendo Las Calles' ha estado Juan Diego Polo, experto en tecnología y responsable del portal de teconología wwwhatsnew. Hoy han hablado de Whatsaap y de gafas inteligentes, incluso, unas que graban, también como el Chat Gpt te pueden encontrar pareja.

"Whatsaap ha creado unos canales, que son unos sistemas dentro de whatsaap para que los medios puedan enviar vídeos y fotos sin que el seguidor pueda responder. La gente se está apuntando para obtener contenido de todo tipo, de fútbol, cocina... ", así lo ha contado hoy Juan Diego Polo en 'Poniendo Las Calles'.

"Dependiendo del país no se podría poner a la venta estas gafas que graban, por ejemplo, en España no creo que se acepte, además tiene un piloto rojo que se ve si está grabando o no pero claro, es muy sútil y no se verá cuando lo hagan, aún así eso no servirá en un juzgado", así lo ha contado hoy Juan Diego Polo en 'Poniendo Las Calles'.

Audio





"Hasta ahora con las famosas google glass por ejemplo, vas viendo todo pero es que ahora las gafas que ha hecho whatsaap y Chat Gpt han avanzado muchísimo, es decir, por ejemplo, estás hablando con alguien en otro idioma y te lo van traduciendo a la vez en directo, eso sí, estos modelos costarán 10 euros al mes", así lo ha contado hoy Juan Diego Polo en 'Poniendo Las Calles'.

Chat GPT encontrará a tu media naranja

La inteligencia artificial ayudará a la emocional a encontrar pareja: "Se están haciendo muchos estudios sobre cómo se pueden definir los perfiles de citas, y se ha visto como Chat GPT puede redactar textos en los que describen a la persona y es más fácil conocerla, además podemos preguntar cómo gestionar la ansiedad que nos entra antes de una cita o cómo podemos interpretar ciertas emociones, con lo cuál, esto nos ayudará. Sí que es cierto que Chat Gpt esun robot, pero muchas veces si no tenemos a nadie a quién expresar estos sentimientos o decirle oye corrígeme esto o cómo crees que debería actuar si me pasa eso... Chat Gpt puede ayudar en esas primeras citas o en cómo romper el hielo y es infalible", así lo ha contado hoy Juan Diego Polo en 'Poniendo Las Calles'.

