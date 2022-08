Así afecta al medio ambiente tirar cigarros, mascarillas y otros residuos al suelo

“Tíralo al suelo, no pasa nada” es una frase que oímos demasiado, por desgracia. Y es que el medio ambiente va cada vez a peor, pero no es el único, nosotros vamos de la mano con él. Cada vez el activismo ecológico es mayor, pero la sociedad no termina de concienciarse sobre este, ya más que grave, tema. Por eso la organización Keenat quiere dar un paso de gigante y ayudar a las empresas a colaborar por un mundo mejor. Apuestan por la sostenibilidad y trabajan bajo el espíritu Keeping our nature, que si no sabéis lo que es, Adrien García, portavoz de Keenat nos lo puede explicar mientras pone las calles con nosotros.

En primer lugar, Adrien García ha querido explicar qué labores tiene la empresa y cuáles son sus aspectos más reseñables: “Keenat es una empresa que desarrolla soluciones sostenibles de gestión y reciclaje de residuos con un impacto social y medioambiental. Social porque cambiamos los comportamientos concienciando a la gente a tirar el residuo en el contenedor adecuado. Como residuos hablamos de colillas de cigarros y de mascarillas. Y medioambiental porque aportamos una solución a la contaminación de estos otros residuos. La contaminación de las colillas representa el 40% de los residuos que tenemos en el mar Mediterráneo”.

Además, el portavoz ha comentado cuáles son los criterios por los que se rigen para desempeñar su labor: “Los valores serían la implicación de la sociedad, de los ciudadanos, es decir, un valor de colectividad; después medioambiental y después social. Social porque, además de cambiar los comportamientos en la manera en la que estamos organizados, creamos empleos para la gente que está alejada del trabajo o que está con discapacidad. Así que esos serían los tres grandes temas que manejamos en la empresa”.

¿Y cómo empezó todo? Así nos lo ha contado Adrien García: “La idea surgió de un viaje de nuestro presidente a Austria, porque allí en las calles no había ningún residuo en las calles, en el suelo, y sobre todo había un montón de ceniceros por todas partes, aunque no sea la población que más fuma. Y cuando regresó a Francia, le llamó la atención que había un montón de colillas en las calles, sobre todo en París, que es una ciudad súper contaminada por las colillas y ningún cenicero. Y así, hablando con dos o tres personas con las que trabajaba, ha montado un proyecto de recogerlas y reciclarlas con una patente europea”.