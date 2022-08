"El arte de quererse": El libro de una influencer para explicar la importancia del físico en la sociedad

El físico juega un papel muy importante en la sociedad. Para dar buena imagen se deben cumplir los cánones de belleza establecidos y eso empieza a resultar de lo más alarmante. Sin ir más lejos, la mayoría de los trastornos alimenticios provienen de esta extrema preocupación por la apariencia, al igual que la gordofobia. Frases como «con lo guapa que eres de cara», «te lo digo por tu salud» o «comes demasiado», retumban en las cabezas de las personas que la sufren.

Marina Llorca es una de las afectadas. La modelo e influencer, que cuenta con más de 230 mil seguidores en la red social Instagram, ha escrito un libro bajo el título: "El arte de quererse". Dentro de él encontramos su historia de superación y los problemas que tuvo con la alimentación, entre otros temas. Ella tiene claro el mensaje que quiere mandar: ningún cuerpo es una moda, y es por ello que se ha convertido en toda una referente del fenómeno body positive. Hoy pone las calles con nosotros para presentarnos su creación y para sacarnos de dudas con respecto a esta tendencia social.

¿Cómo nace realmente este fenómeno y por qué tarda más de la cuenta en implementarse en España? Marina nos da las claves para entenderlo: “Bueno, body positive es un movimiento que empezó hace ya varios años en Estados Unidos, lo que pasa es que aquí vamos un poquito más lentos, entonces ha costado un poquito más que llegue. Y al final es un movimiento social que lo que busca es un poco normalizar lo que realmente es normal: la diversidad de cuerpos, sobre todo en el mundo de la moda, y la diversidad de físicos, ya no solamente enfocado al cuerpo, al físico, sino también a la orientación sexual y a muchos otros factores que han sido tabú durante mucho tiempo y que se han ocultado por así decirlo, socialmente los hemos ocultado. Y ahora, pues con los cambios sociales que están habiendo, con este nuevo siglo estamos abriendo la mente muchísimo más, entonces, pues el movimiento lo que busca es visibilizar todo esto. Empieza en Estados Unidos, sobre todo a raíz del mundo de la moda, porque el mundo de la moda como sabemos es muy estricto y muy cuadriculado, si no entras en X medidas y en X cosas ya no entras. Y bueno, pues ahora lo estamos exportando un poquito más a España y la verdad es que es un movimiento muy positivo”.

Además, la modelo e influencer ha contado cómo llegó el proyecto a sus manos y por qué decidió aceptarlo para ponerlo en marcha: “A mí me llega la propuesta hace más de un año, y claro, al final me parece una propuesta muy bonita, escribir un libro, tener algo físico de los temas que yo realmente ya trato en redes sociales porque es lo que normalmente hablo en mi cuenta. Y ahora tener esa oportunidad de poder plasmarlo en papel, que la gente pueda tenerlo en sus manos, leerlo... Además, es un libro que es muy interactivo, tiene ejercicio y retos. El lector no solamente se dedica a leer el libro, sino que tiene que implicarse, tiene que hacer cosas, tiene que mojarse como digo yo. No vale pasar por el libro por encima, sino que tiene que implicarse y pensar sobre su situación, sobre cosas que hay en su cabeza. En ese sentido, yo creo que es un libro bastante guay y me parece un proyecto súper bonito desde el minuto uno y haber tenido la oportunidad de llevarlo a cabo ha sido increíble”.