Aprende a gestionar el rechazo para ser más feliz de la mano de Rafa Rodrigo, el coach de Poniendo las calles

Seguro que más de una vez te han rechazado o al menos te has sentido así. Y es que no siempre es posible caerle bien a la gente. Tal vez te haya ocurrido en una cita, en el trabajo o a la hora de conocer a un nuevo grupo de personas. Si nos estás escuchando y te has sentido de esta forma, sabrás que cuando nos rechazan, se suele pasar bastante mal... pero ¿cómo podemos evitarlo? Eso es lo que viene a contarnos hoy Rafa Rodrigo, nuestro coach motivacional.

Rafa Rodrigo, coach motivacional de Poniendo las calles: "El acoso en las empresas es la máxima fuente de rechazo que puedes encontrarte, y eso es porque sabemos que duele".

El rechazo y todos estos problemas los hablamos cada semana en Poniendo las calles para dar visibilidad y ayudar a todos los que necesiten esa mano tendida.

