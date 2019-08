Primera ficción sonora de Poniendo las Calles: 'Ponedores'.

Zaida ha presentado a los personajes que van a formar parte de su ficción sonora: 'Ponedores'. Una ficción en la que vosotros sois los protagonistas.

ARTURO: Es un camionero andaluz de unos 40 años. Muy activo en las redes sociales; una persona amigable, que se implica mucho con el programa. Tiene dos hijas pequeñas, de 10 y 8 años y todas las noches, antes de salir con el camión salen a la puerta de casa para darle un abrazo y desearle suerte en sus rutas.

JOSE: (59 años) Se agobia súper rápido con el trabajo; lo que más le preocupa es llegar a fin de mes. Vive básicamente para trabajar y para retener el dinero (es un poco tacaño). Además controla mucho a su mujer, para que no gaste demasiado.

MARI: es la mujer de Jose (52 años). Ella pasa más de todo, quiere vivir la vida porque sabe que son dos días. Además está ya cansada de tener que madrugar para “poner las calles”.

JULIA: es una señora de avanzada edad. Sufre insomnio desde hace mucho. Nos escucha todos los días porque no puede dormir y somos una gran compañía para ella (aunque tiene una gran familia: unas hijas estupendas y unas nietas a las que adora; por las noches está sola y pasa un poquito de miedo).

JAIME: es el padre de Raúl. Intenta consolarlo todas las noches cuando su hijo se despierta, con pesadillas, porque su mujer trabaja de noche . Es campechano y muy cariñoso. Intenta que su hijo no le de importancia a que su madre no esté en casa, que lo vea como algo natural.

RAÚL: es un niño pequeño que tiene muchas pesadillas, muy miedoso y con mucha “mamitis”. No entiende por qué su madre no está por las noches cuando se despierta por culpa de las pesadillas.

BEGOÑA: es la madre de Raúl. Una mujer de 30 años que acaba de empezar a trabajar en lo que ha encontrado: vigilando una empresa de quesos por la noche. Ha estudiado mucho (tiene la carrera de periodismo y el máster de la Fundación COPE) pero no ha conseguido que ninguna empresa la contrate, así que se ha buscado la vida como puede. Una guerrera que echa mucho de menos a su pequeño Raúl.

PADRE DE BEGOÑA: es un señor mayor que está muy pendiente de su hija y de su mujer. Un aficionado a Poniendo las Calles desde que empezó el programa.

ÁLVARO: es un policía que está a punto de jubilarse y que ya no aguanta el turno de noche; está un poco quemadito con su trabajo. Quiere tener las noches tranquila pero nunca lo consigue; siempre pasa algo en Madrid.

SARA: es la compañera de trabajo de Álvaro. Acaba de terminar la Academia de Policía Nacional y se acaba de incorporar al cuerpo. Es una ponedora joven y está todavía un poco perdida; además se ha acostumbrado a las malas costumbres de Álvaro.

PACO: es el dueño del bar en el que todos estos amigos se reúnen a las 12:00 de la mañana, cuando terminan su jornada laboral, o cuando ya no son capaces de dormir más. Su bar es el típico bar de Madrid, muy familiar.

DICCIONARIO PONEDORES

“ Non rabees ” - Del verbo rabear (gallego): la traducción es “rascarse”; pero se utiliza, sobre todo, como expresión cuando alguien está pensando demasiado en algo. Por ejemplo: Alvaro: “cualquier día te olvidas la ropa” - Mari: “ non rabees que eso no va a pasar nunca ”.