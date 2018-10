Descubrimos 'Grease' con motivo de su 40 aniversario: Curiosidades, banda sonoras, esecenas para la memoria.

Los miércoles es el día de saber un poco más de las películas, de recordar sus canciones, de descubrir los entresijos de grandes obras maestras....Este miércoles es el turno de Grease, no solo porque sea su 40 aniversario sino porque creo que podemos decir que todo el mundo conoce esta película.

Recordamos que Ya sabéis que el film nos presenta a Sandy y Danny: dos adolescentes que han pasado un romántico y maravilloso verano juntos, pero las vacaciones se acabaron y sus caminos se separaron. Las casualidades de la vida ella acaba en el mismo instituto que él el problema es que la imagen y actitud de Danny no es la misma que durante el verano.

La película está ambientada en el año 1959 Y Está basada en una obra de teatro que se estrenó en Brodway el día de San Valentín de 1972. Y la película fue grabada en 1978. Estuvo nominada al Óscar a mejor canción y tuvo 5 nominaciones en los Globos de Oro.

Aunque ahora no nos podamos imaginar a otro elenco en un principio no iba a ser así. Por ejemplo, la estrella, Olivia Newton-John no quería participar en la película debido a malas experiencias en el cine y no estaba muy convencida con el papel, sin embargo, John Travolta se presentó en su casa y le pidió que hiciera la película con él. Ella al final dijo que la haría pero no sin antes hacer una prueba de pantalla para ver si resultaba creíble y hacía buena pareja con él porque en la vida real ella le lleva 6 años.

Aunque hoy en día cuando pensamos en Sandy siempre nos viene a la cabeza la gran Olivia Newton-John, la actriz podría no haberse quedado con el papel. El director del film, Randal Kleiser, se llegó a fijar en Carrie Fisher. El realizador, que fue compañero de habitación de George Lucas en la universidad, le pidió que le enseñara una escena de la actriz en 'Star Wars. Sin embargo, Kleiser se decantó por Olivia.

“Look at me, I’m Sandra Dee” que Rizzo canta para burlarse de Sandy en la fiesta de pijamas, menciona a Elvis Presley y fue rodada el mismo día que el cantante falleció .

El personaje de Sandy Olson estaba basado en la actriz Sandra Dee y a su vez Rizzo en Marilyn Monroe.

Si te has quedado con ganas de saber más.... ¡escucha, no te lo pierdas!