Las desalinizadoras de agua ¿Una solución eficaz para la escases de agua?

Este verano una de las palabras más repetidas ha sido “sequía”. Sin duda nos enfrentamos a uno de los episodios de escasez de agua más graves de la reciente historia y la verdad preocupa ver que no hay consenso sobre lo qué debemos hacer para atajarla. Hemos llamado a Jorge Alcalde para que nos hable de la apuesta del gobierno de Pedro Sánchez de impulsar la instalación de desalinizadoras en España para combatir la sequía y queremos analizarla en profundidad. Jorge buenos días.

¿Qué es una desalinizadora?

JA: "Una desalinizadora es una tecnología una instalación que permite sacar agua salada ya sea del mar o del interior y convertirla en agua potable o agua de regadío, es decir, la purifica, extrae la sal y los minerales y la convierte en agua que se puede utilizar. La inmensa mayoría del agua que hay en el planeta es agua salada, hay porcentajes muy pequeños de agua dulce y la gran mayoría está en los polos, de manera que realmente el acceso que tenemos los seres humanos al agua es muy limitado, por lo cual una de las grandes soluciones es desalinizar el agua salada."

¿Crees que es lo mejor para combatir la sequía?

JA: "Muchos expertos consideran que lo que hay que hacer es muchas cosas a la vez, no solo una. Hay que tener en cuenta que el principal problema de la sequía en España no es la ausencia de precipitaciones, sino la mala distribución del agua, hay pantanos que en este verano cuentan con el 80% de su capacidad y sin embargo cerca de ellos hay pueblos que han tenido restricciones de agua porque no ha sido bien distribuida esa agua. Por eso para luchar contra la sequía lo primero es luchar contra el deterioro del medio ambiente, lo cual evita que se presenten estas sequías, tener una mejor infraestructura hídrica (...) y por supuesto las desalinizadoras, (...) Estamos hablando de un conjunto de acciones y no solo invertir más dinero en desalinizadoras …"

Sin duda sabemos que es un paso adelante para enfrentar la escasez pero es mucho el impacto económico, pero también ambiental que podría generar esta iniciativa. Por lo tanto, toda tecnología tiene sus pros y sus contras.

