Efemérides de grandes artistas: Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Rocío Jurado...

La semana que va del 14 al 20 de septiembre ha visto, a lo largo de la Historia, nacer o morir a grandes artistas. Dos de ellos pertenecen al 'Club de los 27': Amy Winehouse y Jimi Hendrix. Otros, se mantienen imperecederos en la memoria, como Rocío Jurado o Víctor Jara.

14 de septiembre

En 1771 en Buenos Aires (Argentina, aunque por entonces, Virreinato del Río de La Plata), designan a Bruno Ramírez como primer cartero de la historia. No existió oficialmente esta profesión hasta ese momento.

Este día, en 1952, vio nacer al periodista Matías Prats Luque. Años después, en Londres, allá por 1983, vino al mundo la cantante Amy Winehouse:

15 de septiembre

La crisis económica y financiera más brutal desde el crack del 29 se desencadenó con la quiebra del cuarto banco de inversión estadounidense, Lehman Brothers, que tuvo lugar un día como este, de 2008.

Un 15 de septiembre nacieron dos buenos actores: la española Carmen Maura, en 1945, y el norteamericano Tommy Lee Jones, un año después.

16 de septiembre

Cinco días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet el cantautor chileno Víctor Jara era asesinado, tras ser torturado durante largas horas, en las que incluso le cortaron la lengua.

17 de septiembre

Tras su gran éxito con el álbum Appetite For Destruction, Guns N Roses publicó en 1991 el doble disco Use Your Illusion I y II, con canciones como November Rain:

18 de septiembre

Tal día como este de 1837 se fundó en Nueva York la joyería Tiffany and Co., popularizada por el libro de Truman Capote y la película protagonizada por Audrey Hepburn, Desayuno con diamantes.

Además, un 18 de septiembre de 1946 nació "la más grande": Rocío Jurado.

En 1970, con solo 27 años, nos dejaba uno de los mejores guitarristas de la historia del rock n roll: Jimi Hendrix.

19 de septiembre

En 1952, un 19 de septiembre el Gobierno de EEUU prohíbe al actor británico Charles Chaplin entrar en el país por considerarle cercano a la Unión Soviética. El cómico, que vivía allí, tuvo que pasar el resto de sus días en Suiza, hasta 1977.

En 1982 se produce un hecho curioso: la publicación de los primeros emoticonos. Fue en la Universidad Carnegie Mellon, gracias al profesor Scott Fahlman, que en el tablón de anuncios ideó esta nueva manera de comunicarse con dos símbolos: :-) y :-(.

Además, en 1935 nació una gran periodista, cuyo éxito profesional estuvo vinculado a COPE: Encarna Sánchez.