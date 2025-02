Te dicen que hagas esto para quitar el dolor de espalda, pero un experto lo desmiente: "No hay una receta mágica"

El dolor de espalda es uno de los problemas de salud más comunes en la sociedad actual. Con la vida moderna, llena de trabajo de oficina, largas horas sentado y estrés, parece casi inevitable que en algún momento suframos de este mal. Sin embargo, la gran mayoría de las soluciones que nos ofrecen no son más que soluciones temporales que no abordan las verdaderas causas de nuestros problemas musculoesqueléticos.

Recientemente, en el programa Poniendo las Calles de la Cadena COPE, Carlos Moreno 'El Pulpo' tuvo el placer de hablar con Juanma Ortega, un experto reconocido en salud musculoesquelética y autor del libro Tu dolor de espalda tiene solución si sabes cómo. Durante la conversación, Ortega desmentía varios mitos populares acerca de los tratamientos tradicionales y ofrecía su propio enfoque basado en la biomecánica, que pone el foco en la causa subyacente del dolor, no solo en sus síntomas.

Una de las creencias más extendidas es que ciertos ejercicios o actividades, como la natación, el yoga o el pilates, son soluciones universales para el dolor de espalda. En su libro, Juanma Ortega desmiente este mito al afirmar que, aunque estas actividades pueden ser beneficiosas en algunos casos, muchas veces no son la panacea que se nos vende.

Alamy Stock Photo Hombre de negocios que sufre de dolor de espalda en el escritorio de la oficina

"El problema no es hacer deporte, sino cómo lo hacemos. Es fundamental que las personas comprendan que no todos los ejercicios son adecuados para todos los cuerpos. En muchos casos, lo que hace falta es preparar y trabajar la musculatura de forma específica, no solo hacer actividades globales", explica Ortega. De hecho, muchos de los pacientes que se acercan a su consulta han seguido estas recomendaciones de forma errónea, lo que no solo no les ayuda, sino que incluso empeora su situación.

El poder del cuerpo en movimiento

El principal enfoque que propone Juanma Ortega para tratar el dolor de espalda se basa en la biomecánica, la ciencia que estudia los movimientos y las fuerzas que actúan sobre el cuerpo humano. Según Ortega, la clave está en restaurar el movimiento adecuado de las articulaciones y recuperar la elasticidad y fuerza muscular perdida. "El objetivo es asegurarse de que cada articulación, ya sea la rodilla, el hombro o la espalda, se mueva de la manera correcta y esté estable. Eso lo logran los músculos, pero no vale cualquier tipo de ejercicio", dice.

Ortega señala que la solución no pasa por levantarse pesas sin control ni por realizar actividades sin tener en cuenta las necesidades individuales del cuerpo. Por ejemplo, alguien que trabaja muchas horas sentado frente al ordenador y tiene una musculatura rígida no debería lanzarse a correr durante una hora, ya que el esfuerzo excesivo sin preparación previa podría causar más daño.

Una de las principales preocupaciones de Juanma Ortega es que muchas personas acuden a consulta con dolor lumbar y han sido diagnosticadas con hernias discales, pero no entienden por qué han llegado a esa situación. Ortega hace hincapié en que las hernias no son la causa del dolor, sino que el dolor es un síntoma de un problema subyacente. "El dolor es como el chivato del gasoil de un coche. Si lo tapas con un analgésico, como si fuera un parche, el problema sigue estando ahí, solo que no lo ves hasta que sea tarde", explica.

Alamy Stock Photo Mujer con dolor de espalda sentada en una silla o en la oficina

Por eso, el tratamiento del dolor de espalda debe ir más allá de la simple medicación o las soluciones superficiales. "Es esencial entender por qué tienes ese dolor. A veces, el origen está en otro lugar, como una rodilla que no se rehabilitó adecuadamente tras una operación, y el cuerpo se adapta buscando una compensación que termina afectando a la espalda", aclara Ortega.

El error de tratar solo los síntomas

Lo que diferencia el enfoque de Ortega de otros tratamientos tradicionales es que él no se centra únicamente en aliviar los síntomas. Mientras que muchos métodos se limitan a prescribir ejercicios para fortalecer la zona lumbar o a recomendar actividades generales como la natación, Ortega se adentra en las causas fundamentales del dolor. "Cuando alguien viene con dolor de espalda, no solo me interesa el síntoma. Lo importante es entender por qué esa persona tiene ese dolor", afirma.

Este enfoque más profundo no solo ayuda a los pacientes a aliviar su dolor, sino que les permite recuperar la movilidad y fortalecer su cuerpo de manera efectiva. "Lo que tenemos que hacer es restaurar la movilidad de las zonas que han perdido elasticidad antes de empezar a trabajar la fuerza. No se trata solo de hacer ejercicios; se trata de hacerlo de la forma correcta, según las necesidades de cada persona", dice Ortega.