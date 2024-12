La receta fácil y económica para las comidas y cenas de Navidad con sobras que tienes en casa: "En media hora"

Las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina y, con ellas, la tradicional preocupación por las comidas y cenas familiares. Entre la ilusión de compartir con seres queridos y la presión de preparar platos especiales, a menudo nos enfrentamos a la necesidad de ofrecer menús deliciosos pero sin complicarnos demasiado ni arruinar el bolsillo.

Afortunadamente, Patricia Tena, influencer de cocina detrás de la cuenta TicTacYummy, tiene la solución perfecta. En una reciente entrevista con Carlos Moreno 'El Pulpo', Patricia compartió una receta fácil, rápida y económica que no solo es ideal para las celebraciones navideñas, sino que también te permitirá usar ingredientes sencillos y comunes que probablemente ya tengas en tu despensa. La receta: Canapés de hojaldre variados.

La receta: Canapés de hojaldre variados en 30 minutos

En palabras de Patricia, se trata de una receta ideal para aquellas ocasiones en las que no tenemos tiempo pero queremos sorprender con algo delicioso. Lo mejor de todo es que se pueden hacer en media hora y los ingredientes son tan sencillos que no tendrás que recorrer cientos de tiendas para encontrarlos.

Alamy Stock Photo Aperitivos de hojaldre

Ingredientes (para 4-5 personas):

1 lámina de hojaldre

Queso crema

Salmón ahumado

Jamón serrano

Pesto

Mermelada (puede ser de higos o de tomate)

Queso de cabra

Paté

Piñones (opcional)

Instrucciones:

Precalienta el horno a 180°C.

Extiende la lámina de hojaldre sobre una superficie plana. Corta el hojaldre en pequeños cuadrados de aproximadamente 4-5 centímetros.

Pincha los trozos de hojaldre con un tenedor para evitar que se infle mucho durante la cocción.

Coloca los ingredientes por filas, según tus gustos. Puedes optar por: Una fila con queso crema y salmón, otra con pesto y jamón, mermelada de higo con queso de cabra en otra fila y paté con piñones en otra fila.

Hornea durante 15-20 minutos o hasta que el hojaldre esté dorado y crujiente.

Sirve los canapés frescos y disfruta de una variedad de sabores en cada bocado.

¿Por qué es perfecta esta receta para las fiestas?

Como bien explicó Patricia Tena en la entrevista: "la clave es no complicarse demasiado y, además, usar ingredientes que puedas tener en casa todo el año". El hojaldre, por su versatilidad, es el aliado perfecto para crear bocados sabrosos en tiempo récord y con ingredientes sencillos. Puedes mezclar los sabores que más te gusten o utilizar lo que tengas a mano en la despensa.

Además, esta receta es ideal si tienes poco tiempo, ya que en 30 minutos tendrás listos unos aperitivos deliciosos y atractivos para comenzar la velada. Patricia destacó la importancia de "no gastar mucho, ni complicarse mucho", y esta receta es una prueba de ello. La combinación de ingredientes económicos como el queso crema, el jamón y el pesto hará que puedas ofrecer algo delicioso sin necesidad de una gran inversión.

Planificación para ahorrar tiempo y dinero

Patricia también compartió algunos consejos valiosos para la planificación de las comidas navideñas, algo fundamental para no encontrarnos con sorpresas de última hora. Según su experiencia, es esencial planificar el menú con antelación, lo que no solo ayuda a ahorrar dinero, sino que también evita el desperdicio de comida. "Lo mejor es tener un menú cerrado antes de ir al supermercado para evitar comprar cosas que al final no vas a utilizar".

Alamy Stock Photo Una bandeja de pequeñas masas de hojaldre preparadas, sobre una tabla de madera.

En la entrevista, Patricia también discutió la tradición de preparar marisco para las fiestas. Aunque es un clásico navideño, ella considera que "no hace falta recurrir a los productos más caros para disfrutar de una buena comida". De hecho, propone una receta alternativa de merluza rellena, que es tan deliciosa como asequible y fácil de hacer, ideal para los platos principales de Navidad.