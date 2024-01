¿Qué pasó con Kenny Loggins y su éxito "Footloose"?

Hoy volvemos a desempolvar un One Hit Wonder que fue un auténtico número 1 en 1985.

Es es una de las canciones más conocidas de Kenny Loggins -el rey de las bandas sonoras de la época- y estuvo 3 semanas coronando las listas americanas. Fue nominada al Oscar como Mejor Canción en 1985, aunque el premio fue para Stevie Wonder con "I Just Called To Say I Love You". No ganó el Oscar pero si ganó el grammy a la canción de año y sigue siendo una de las mejores bandas sonoras de todo los tiempos.

¿Sabías que Kenny Loggins ha estado en activo todo este tiempo y está a punto de retirarse? Escúchalo..

