¿Qué fue de The Fugges??

La sentida interpretación de Lauryn Hill, les valió el reconomiento mundial y dos premios Grammy, de hecho, en aquel repleto Madison Square Garden, de Nueva York -donde estaba lo más granado de la industria estadounidense- se quedaron flipados, cuando ganaron primero, el grammy a la Mejor Interpretación de R&B y luego, el grammy al Mejor álbum de rap del año. Casi nada.

Su segundo y último disco "The Score", vendió 6 millones de copias en EEUU y 22 millones en total. Pero, a pesar de haber sido uno de los discos más vendidos de la historia, eso no bastó para mantener vivo al grupo y The Fugees se separó en 1997.

Lauryn Hill y Wyclef Jean siguieron sumando éxitos, Pras se centró en la grabación de bandas sonoras e interpretación, aunque, la vida de este grupo se resume en éxito, cárcel y polémicas varias.

Échale un oído y descubre por qué Laury Hill arrasó de una manera nunca vista, para una mujer, en la industria del disco.