Soy nutricionista y este es el principal error que cometes al no incluir este alimento en tu dieta: "Vas a comer menos"

La dieta mediterránea es uno de los modelos alimenticios más recomendados por nutricionistas de todo el mundo, no solo por su capacidad para prevenir enfermedades, sino también por su enfoque equilibrado y natural. Este patrón alimenticio, basado en la combinación de verduras, legumbres, frutas, aceite de oliva virgen extra y proteínas de alta calidad, se ha convertido en un referente para aquellos que buscan una vida más sana y longeva.

Sin embargo, Beatriz Larrea, nutricionista y experta en salud, advierte que muchos cometen un error crucial al no seguir las premisas fundamentales de esta dieta: no consumir suficiente cantidad de alimentos naturales y, en su lugar, recurrir a los ultraprocesados, los cuales no solo son menos nutritivos, sino que también fomentan el aumento de peso y la insatisfacción alimentaria.

En una reciente entrevista con Carlos Moreno ‘El Pulpo’ en Poniendo las Calles, Larrea ofreció una serie de consejos para recuperar la forma tras las festividades, destacando cómo pequeños cambios en nuestros hábitos alimenticios pueden tener un gran impacto en nuestra salud. Uno de los puntos más relevantes que abordó fue el gran error que cometemos al no incluir alimentos esenciales en nuestra dieta, aquellos que realmente nos ayudan a sentirnos satisfechos y a controlar el peso.

Plato de carne y verduras

Según Beatriz Larrea, uno de los errores más comunes en la alimentación actual es no incluir suficientes verduras, legumbres y frutas en las comidas. Estos alimentos, ricos en fibra y nutrientes esenciales, son la clave para mantener una alimentación equilibrada y saciante. La fibra, presente especialmente en las verduras y frutas, tiene la capacidad de generar una sensación de plenitud, lo que ayuda a reducir el consumo de otros alimentos menos saludables.

La clave está en comer un "arcoíris"

La nutricionista explica que cuando no incluimos estos alimentos en nuestra dieta, tendemos a comer más de lo que realmente necesitamos, optando por opciones procesadas que, lejos de aportarnos los nutrientes necesarios, solo nos proporcionan calorías vacías. Esto no solo impacta negativamente en nuestra salud, sino también en nuestra relación con la comida.

Una de las recomendaciones más poderosas de Larrea es la de intentar comer un arcoíris. Este consejo hace referencia a la importancia de consumir alimentos de todos los colores, es decir, una variedad de verduras y frutas que aportan polifenoles, compuestos antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo y a proteger nuestra salud a largo plazo.

“Cuanto más brillante es tu plato, mejor”, afirma Larrea. Esta variedad de colores no solo es un festín visual, sino que también refleja una diversidad de nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente.

Cocinando

Al integrar diferentes tipos de alimentos naturales, además de obtener nutrientes vitales, ayudamos a combatir el envejecimiento prematuro y a mantener el cuerpo en equilibrio.

Comer menos, pero mejor

Uno de los puntos clave de la dieta mediterránea es el concepto de comer menos, pero mejor. Beatriz Larrea lo explica de manera muy clara: si incluyes más verduras y alimentos ricos en fibra, te sentirás más satisfecho con menos cantidad. Esto no ocurre con los alimentos ultraprocesados, como las galletas o las patatas fritas, que están diseñados para que nunca te sientas lleno, llevando a una ingesta excesiva.

Larrea también hace una comparación interesante entre los alimentos naturales y los ultraprocesados: “Te reto a que abras una bolsa de patatas fritas y te comas solo una. Es imposible. Pero sí te puedes comer una manzana, porque está diseñada para que te sientas satisfecho.” La diferencia está en que los alimentos frescos, naturales y con fibra, como las frutas y verduras, son mucho más saciantes y nutritivos, lo que nos ayuda a controlar mejor el peso sin tener que recurrir a dietas restrictivas.