El nuevo cambio en la ITV que puede afectar a tu coche si tienes que pasar la inspección técnica: "Están obligadas"

Desde el 19 de octubre, las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en España han implementado un cambio significativo que promete facilitar el proceso de revisión para muchos conductores. Ahora, la normativa obliga a las ITV a aceptar la documentación digital de los vehículos, lo que representa un avance en la modernización del sector y una mejora en la comodidad para los usuarios. Sin embargo, este nuevo sistema conlleva ciertos requisitos que todos los propietarios de vehículos deben conocer para evitar sorpresas al momento de pasar la inspección.

El experto en motor Alfonso García, conocido como 'Motorman', explica que con esta nueva modalidad, los conductores podrán presentar la documentación de su vehículo a través de una aplicación. Esta aplicación permite que la ITV acceda al registro de vehículos de forma digital, lo que agiliza el proceso de verificación de la información necesaria para identificar el coche, camión o furgoneta que se está inspeccionando. Este avance se enmarca en un esfuerzo más amplio por parte del gobierno para digitalizar los servicios públicos y facilitar la vida de los ciudadanos.

La introducción de la documentación digital tiene varias ventajas. En primer lugar, elimina la necesidad de llevar toda la documentación en papel, lo que no solo es más cómodo, sino que también contribuye a la sostenibilidad al reducir el uso de papel. Además, la digitalización puede reducir el tiempo que los conductores pasan en la ITV, lo que se traduce en menos esperas y un proceso más eficiente.

Alamy Stock Photo Centro de inspección técnica de vehículos, ITV. Entidad certificadora para el control de las revisiones de vehículos en España

Es importante destacar que, aunque la opción de presentar documentación digital es ahora obligatoria, no todos los vehículos podrán beneficiarse de este nuevo sistema. Según 'Motorman', los vehículos que no dispongan de ficha ITV electrónica deberán presentar la ficha técnica original en formato papel durante la revisión. Esto es crucial para que los técnicos puedan verificar cualquier reforma legalizada que no esté informatizada en el registro de vehículos.

El nuevo cambio en la ITV

Por lo tanto, si tienes un vehículo antiguo o si has realizado modificaciones que no han sido actualizadas en el sistema digital, es fundamental que lleves toda la documentación en papel. Esto incluye la ficha técnica original y cualquier otro documento que demuestre que las reformas realizadas cumplen con la normativa vigente. De lo contrario, la ITV podría no ser capaz de realizar la inspección adecuadamente, lo que podría resultar en demoras o incluso en la negativa a pasar la revisión.

Los conductores que intenten utilizar la opción digital sin contar con la documentación necesaria corren el riesgo de no poder completar la inspección. Esto podría llevar a situaciones incómodas, como tener que programar una nueva cita o, en el peor de los casos, no poder utilizar el vehículo hasta que se solucione la situación documental. Es esencial que los propietarios de vehículos se informen sobre su situación específica y se aseguren de tener toda la documentación en regla antes de acudir a la ITV.

A pesar de los requisitos adicionales para algunos vehículos, la introducción de la documentación digital en la ITV es un paso positivo hacia la modernización de este proceso. A medida que más conductores adopten esta modalidad, es probable que el sistema se vuelva más ágil y eficiente. Además, la digitalización puede facilitar la gestión de la información y permitir un seguimiento más efectivo de las inspecciones realizadas.

Alamy Stock Photo Cola en el centro de inspección ITV para pasar el vehículo en Gandia, Valencia España

También es importante mencionar que este cambio en la ITV es parte de una tendencia más amplia hacia la digitalización de servicios en España. A medida que el gobierno continúa implementando soluciones digitales en diversos sectores, los ciudadanos pueden esperar un acceso más fácil y rápido a los servicios que necesitan.

"Están obligadas"

El nuevo cambio en la ITV que permite la presentación de documentación digital es una buena noticia para muchos conductores, pero viene acompañado de ciertas responsabilidades. Es crucial que los propietarios de vehículos se informen sobre su situación y preparen la documentación necesaria antes de acudir a la inspección.

Con un poco de preparación, los conductores podrán disfrutar de un proceso más rápido y eficiente al pasar la ITV, contribuyendo a un sistema de transporte más seguro y moderno.