La mente tras Pablo Motos que cuenta la Constitución con humor: "Los ministros no, pero para barrer calles te lo exigen"

Si alguien sabe cómo hacer que los temas más complejos y densos lleguen al gran público, ese es Dani Fontecha. Un hombre que, tras estudiar Derecho, descubrió que la justicia no siempre se encuentra en las leyes, sino en la capacidad de hacer reír a la gente. Fontecha, conocido por su trabajo en El Hormiguero, lleva años haciendo de la comedia su herramienta para conectar con el público, y ahora, con su libro *La Constitución Explicada Superfácil*, se ha propuesto una misión ambiciosa: hacer que todos los españoles comprendan la norma más importante del país y hacerlo sin perder la sonrisa.

La idea de escribir sobre la Constitución le surgió a Dani en medio de la pandemia, cuando todo el país estaba detenido y las redes sociales se inundaban de debates políticos. A través de los grupos de WhatsApp, las discusiones sobre política se multiplicaban, pero, al mismo tiempo, Fontecha se dio cuenta de algo fundamental: "Se hablaba de cosas muy importantes que la gente no entendía". Y es que, aunque la Constitución Española de 1978 es la norma que regula la vida política y social del país, su lenguaje jurídico y técnico hace que muchos ciudadanos no logren comprenderla.

"El libro más importante del ordenamiento jurídico", como lo define el propio Fontecha, es clave para todos, desde los opositores a policía, bomberos, abogados o incluso barrenderos, que tienen que estudiar la Constitución como parte de sus oposiciones. ¿Pero por qué no entenderla todos, si afecta a la vida diaria de cada persona en España?

Durante su entrevista con Carlos Moreno, 'El Pulpo' en el programa Poniendo las Calles, Fontecha reflexiona sobre la dificultad de entender la Constitución. "Es un lenguaje muy jurídico que se aleja mucho de la gente", explica, destacando que, incluso dentro del mundo del Derecho, muchas veces los estudiantes luchan por comprender los términos. Sin embargo, el humor se convirtió en su respuesta para hacerla accesible a todos.

A través de 'La Constitución Explicada Superfácil', Fontecha se ha propuesto una tarea titánica: desentrañar los 169 artículos de la Constitución y traducirlos al lenguaje cotidiano, de manera que cualquiera, independientemente de su formación o nivel educativo, pueda entender lo que dice la norma fundamental de su país. "Es como si te lo contara un amigo en un bar", comenta el autor, quien usa su estilo cercano y desenfadado para ilustrar los conceptos jurídicos más complejos.

Un claro ejemplo de su método es su explicación del artículo 24, que habla de la "tutela judicial efectiva". En lugar de usar un lenguaje técnico, Fontecha lo desmenuza de forma tan simple que es imposible no entenderlo: "Todas las personas pueden defenderse ante un juez, cuando se las culpa por hacer algo prohibido. El juez decidirá si castiga a alguien o no". Además, el autor no duda en darle un toque cómico al tema, explicando cómo el abogado será más o menos eficaz dependiendo de si tiene mucho o poco dinero.

El humor de Fontecha también se refleja en sus reflexiones sobre la política española. En su charla con *El Pulpo*, no puede evitar señalar una paradoja que le parece casi absurda: "Para ser barrendero te exigen saberte la Constitución, pero no se le exige a los políticos que gobiernan el país que la conozcan a fondo". Esta frase, más propia de una comedia de enredos, toca un punto dolorosamente cierto: muchos de los responsables de hacer y aplicar las leyes no tienen un conocimiento profundo de la Constitución que las fundamenta.

Dani Fontecha también lanza una crítica al funcionamiento de la política en España, sugiriendo que algunos diputados y ministros "no se leen la Constitución, pero igual siguen gobernando". A pesar de esta falta de exigencia, él valora la existencia del Tribunal Constitucional, que es el encargado de poner límites a las leyes que se proponen, asegurándose de que no contravengan los principios fundamentales de la Constitución.

Para Fontecha, el hecho de que la Constitución se haya convertido en una norma tan enrevesada es un problema real. En su libro, trata de desmitificar esos artículos que a primera vista parecen incomprensibles, pero que son fundamentales para entender cómo funciona España. Desde la organización territorial hasta los derechos fundamentales de los ciudadanos, nada queda fuera de su alcance.

Por ejemplo, el autor explica de manera clara y directa cómo la Constitución contempla la posibilidad de que una comunidad autónoma, como Cataluña, se separe de España. Aunque suene a tema de gran envergadura y controversia, Dani explica con humor que la Constitución sí lo permite, pero solo bajo condiciones extremadamente complejas y difíciles de cumplir.