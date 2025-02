¿Es mejor hacer una donación heredar un piso? Un abogado experto en sucesiones da la clave para tomar una decisión

El tema de las herencias y las donaciones es una de esas cuestiones que genera numerosas dudas y situaciones complicadas. Muchas personas se enfrentan a la disyuntiva de si es mejor donar un piso en vida o esperar a heredarlo tras el fallecimiento del propietario. En Poniendo las Calles, Carlos Moreno ‘El Pulpo’ entrevistó al abogado y economista David Jiménez Fontanilla, especialista en planificación de herencias y sucesiones, para desentrañar las claves que deben tener en cuenta quienes se encuentren en esta tesitura.

Desde el principio, Jiménez Fontanilla subrayó la importancia de la planificación anticipada en cuestiones de herencias. Aseguró que muchas personas no son conscientes de los problemas que pueden surgir si no se organizan correctamente los bienes a transmitir, y si no se redacta un testamento claro. En su opinión, lo ideal es decidir por uno mismo cómo se va a repartir el patrimonio, en lugar de dejar que sea la ley quien lo determine, ya que esta puede no ajustarse a los deseos del fallecido.

Un aspecto que suele sorprender es la diversidad de bienes que se pueden heredar. Además de propiedades inmobiliarias, también se incluyen vehículos, cuentas bancarias, inversiones, e incluso deudas. Jiménez Fontanilla relató que, en ocasiones, los herederos se ven obligados a hacerse cargo de deudas que el fallecido aún no había saldado. Esto genera situaciones complejas, ya que los bienes y las deudas forman parte de la misma herencia.

Una persona firmando una herencia

En cuanto a la transmisión de un inmueble, como un piso, Jiménez Fontanilla destacó que este es uno de los puntos donde más se presentan conflictos familiares. Es habitual que, tras la muerte de un familiar, los herederos no se pongan de acuerdo sobre qué hacer con el piso heredado. Algunos pueden querer venderlo para dividir el dinero, mientras que otros preferirán quedarse con la propiedad. Esta falta de consenso puede dar lugar a enfrentamientos, e incluso a pleitos judiciales, complicando aún más el proceso. Por ello, planificar con antelación la gestión de los bienes heredados resulta fundamental.

¿Es mejor hacer una donación heredar un piso?

Uno de los temas más recurrentes en el programa fue la eterna pregunta: ¿es mejor donar un piso en vida o esperar a heredar? Jiménez Fontanilla explicó que la respuesta depende en gran medida de los impuestos que gravan tanto las donaciones como las herencias. En términos generales, no hay una gran diferencia entre ambas opciones desde el punto de vista de los impuestos de sucesiones y donaciones, sobre todo cuando se trata de donaciones entre padres e hijos, que pueden beneficiarse de bonificaciones fiscales, como ocurre en Madrid con un 99% de bonificación en el Impuesto de Sucesiones.

Sin embargo, el abogado aclaró que la donación puede implicar un coste adicional para el donante, en términos de su declaración de IRPF. Si el padre o la madre dona un inmueble a sus hijos, deberá tributar por el valor de la donación en su declaración del IRPF, lo que puede resultar costoso dependiendo del valor del bien. En estos casos, la donación podría no ser tan atractiva como parece a primera vista.

Jiménez Fontanilla destacó que, en última instancia, la decisión debe tomarse tras estudiar el caso concreto. En algunos casos, podría ser más conveniente hacer una donación, mientras que en otros, la herencia resulta ser la opción más rentable. El análisis de cada situación fiscal y personal es esencial para determinar cuál es la alternativa más beneficiosa.

Un notario escribiendo una herencia

Además, no solo se debe tener en cuenta la fiscalidad de las operaciones, sino también las posibles implicaciones familiares. Si no se ha hecho un testamento claro, los conflictos sobre la distribución de los bienes pueden desatar disputas entre los herederos, incluso entre familiares cercanos. En estos casos, un buen testamento puede evitar problemas y garantizar que la voluntad del fallecido se respete adecuadamente.