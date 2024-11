Julián reparte comida a los voluntarios de Alfafar y se emociona con un belga: "Con 60 años y barro hasta arriba"

En la emisión de Poniendo las Calles, Julián, un oyente de Valencia, compartió una conmovedora experiencia vivida durante su jornada de voluntariado en Alfafar, un municipio cercano a la capital valenciana, tras los devastadores efectos de la DANA. Julián, que se encontraba en su día libre de trabajo, estaba ayudando a repartir comida caliente, fruta y bocadillos tanto para los vecinos como para los voluntarios que se encontraban en la zona.

Lo que más le impactó durante esa jornada fue un hombre que, a pesar de tener alrededor de "60 años", había llegado desde Bélgica para aportar su granito de arena en las labores de recuperación. Según Julián, el hombre estaba cubierto "de barro hasta el cuello", como si hubiera estado trabajando intensamente en las calles afectadas, y se acercó a recibir algo de comida.

Aunque no hablaba mucho español, el hombre le explicó que llevaba ya un par de años viviendo en la Comunidad Valenciana, y que, pese a su avanzada edad y a no dominar el idioma, sentía que "este territorio era como su segunda casa". Por eso, no dudó en viajar desde Bélgica para ayudar.

EFE Voluntarios limpian una calle de Alfafar

Julián se mostró profundamente conmovido por la actitud de este voluntario, un hombre mayor que, sin ninguna obligación, había cruzado miles de kilómetros para unirse a los esfuerzos de recuperación.

se emociona con un belga

En su testimonio, Julián destacó la valentía y el espíritu solidario de aquellos que, sin esperar nada a cambio, se entregan por completo para apoyar a las comunidades afectadas por la tragedia.

En su mensaje, también aprovechó para reflexionar sobre el papel de la juventud en estos momentos tan difíciles. Mientras muchos medios y voces critican a las nuevas generaciones, Julián subrayó que los jóvenes que se habían desplazado a las zonas afectadas para echar una mano merecían todo el reconocimiento, resaltando que eran, en su mayoría, quienes daban el mayor impulso en las tareas de limpieza y recuperación.

Para él, tanto los jóvenes como los voluntarios de todas las edades, como el belga que había llegado hasta Alfafar, son verdaderos héroes. Este tipo de historias, cargadas de humanidad y altruismo, muestran la cara más solidaria de la sociedad, que se une en momentos de crisis para reconstruir lo que la naturaleza ha destruido.

EFE Juguetes infantiles aparecen entre los escombros acumulados en las calles de Alfafar

Al final, Julián concluyó su intervención con un claro mensaje de apoyo hacia los jóvenes y un agradecimiento a todos aquellos, tanto locales como internacionales, que habían hecho de su solidaridad un ejemplo para todos.