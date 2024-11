Estela, fundadora de una protectora en Valencia, viaja por las zonas arrasadas por la DANA rescatando animales: "Algunos dueños nos han dicho que no pueden encargarse de ellos"

Estela Calabuig es fundadora de la protectora Ohana en Valencia. Estos días se está desplazando por las zonas afectadas, recogiendo y ayudando animales que lo necesitan.

12 días después de la DANA, cuenta en 'Fin de Semana' que el panorama para los animales también "es terrible. Estamos rescatando desde que nos levantamos la mañana siguiente de la catástrofe. Tanto perros como gatos".

Estela Calabuig Rescate de animales tras la DANA

Indica la fundadora de esta protectora valenciana que están accediendo a refugios que han sido completamente devastados; "recogiendo los animales que han quedado vivos, pero también nos estamos encargando, como habíais comentado, de los animales que han fallecido".

Cada animal que se rescata, "se lleva al Sporting de Benimaclet. Ahí se le hace una ficha de entrada. En esa ficha lo ve el veterinario, se registra y entonces durante el día está en el campo de fútbol esperando a que salga una acogida provisional".

Estela Calabuig Rescate animales DANA

"los animales han pasado por una situación muy traumática"

Así, "los que tienen dueño se van con su dueño de nuevo y los que no porque también nos ha ocurrido que hemos encontrado animales que cuando hemos contactado con el dueño ha dicho mira buscarle una familia porque lo he perdido todo".

Calabuig, por otro lado, también le ha contado a Cristina López Schlichting que no tienen capacidad para hacerse cargo de tantos animales "porque los refugios que han sido devastados no pueden volver a introducir a sus animales y mucha gente que ha cogido animales ya no los han devuelto porque al final hay que tener en cuenta que son animales que han pasado por una situación muy traumática". Pide también apoyo por parte de las autoridades "porque mañana el Sporting de Benimaclet nos han dicho que tenemos que desalojar".

