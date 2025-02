Una geóloga señala las minas en Andalucía claves para "la cuarta revolución industrial": "El nuevo petróleo"

La geóloga Ester Boixereu Vila, especialista en recursos minerales del Instituto Geológico Minero de España, ha destacado el crucial papel que las tierras raras pueden jugar en la cuarta revolución industrial, una transformación económica global que, al igual que el petróleo en el siglo XX, podría ser el motor de una nueva era tecnológica y económica. Durante su intervención en el programa Poniendo las Calles de Carlos Moreno 'El Pulpo', Boixereu Vila reveló cómo España podría convertirse en un referente en la minería de este tipo de materiales, claves para el desarrollo de tecnologías avanzadas y sostenibles.

En esta conversación, Carlos Moreno 'El Pulpo' plantea una cuestión importante sobre si estamos en medio de una cuarta revolución industrial o si es una exageración. Ester Boixereu Vila responde afirmativamente, destacando que estamos en medio de un cambio profundo en la forma en que producimos y consumimos energía. Ella menciona que, si bien la transición hacia nuevas fuentes de energía es crucial para frenar el cambio climático, también hay una necesidad urgente de modificar nuestro modelo energético debido a la falta de recursos como el petróleo en Europa.

Uno de los puntos clave de su respuesta es que el cobre se ha convertido en un recurso esencial en esta nueva fase industrial, comparable al petróleo en términos de su importancia. A medida que nos alejamos de los combustibles fósiles, la electrificación de sectores como el transporte es crucial para reducir las emisiones de CO2. En este contexto, el cobre se vuelve indispensable debido a su capacidad para ser conductor de electricidad sin sustituto conocido.

Alamy Stock Photo Rio Tinto, minas de Rio Tinto, provincia de Huelva, Andalucía

Boixereu también menciona que, además del cobre, otros elementos como el litio son fundamentales para la fabricación de baterías que puedan almacenar energía producida de manera intermitente por fuentes renovables como la eólica o la solar. Este cambio de paradigma energético, según ella, requiere una gran inversión y esfuerzo en la extracción de estos minerales, algunos de los cuales se encuentran en países como España, especialmente en Huelva y en yacimientos de litio que podrían ser clave para el futuro.

Las minas en una zona de España

Boixereu menciona específicamente que en Huelva, España, se encuentran minas de cobre muy importantes. Este punto es crucial, porque el cobre es un recurso esencial para la electrificación de varios sectores, especialmente el transporte y la producción de energía renovable. El cobre es un material indispensable en la fabricación de cables, baterías y otros componentes electrónicos debido a sus excelentes propiedades conductoras. Por tanto, su extracción y disponibilidad en España son fundamentales para asegurar que el país pueda cumplir con las necesidades de un sistema energético basado en energías limpias y electrificación.

Además, la geóloga señala que, en España también hay yacimientos de litio, un mineral esencial para la fabricación de baterías de almacenamiento de energía, que son necesarias para almacenar la energía producida por fuentes renovables como la solar o la eólica. El litio es un componente clave para los vehículos eléctricos y para cualquier sistema que dependa de baterías recargables. La mención de los yacimientos de litio resalta que España tiene una ventaja en este aspecto, ya que la explotación de estos recursos podría ser un factor determinante para asegurar la autonomía energética del país en el futuro.

Este énfasis en la disponibilidad de cobre y litio en el territorio español subraya cómo los recursos minerales están desempeñando un papel cada vez más importante en el contexto de la cuarta revolución industrial, un cambio que no solo es tecnológico, sino también geoestratégico. La geóloga parece sugerir que España tiene una oportunidad única para liderar la transición energética, aprovechando estos recursos clave en un momento en que el mundo entero está reconfigurando su modelo energético hacia fuentes más limpias y sostenibles.

La geóloga, Ester Boixereu Vila, hace una declaración muy significativa cuando menciona que "el cobre es el nuevo petróleo". Esta frase resalta una de las claves de la transición energética que está ocurriendo actualmente a nivel global. Tradicionalmente, el petróleo ha sido considerado la fuente principal de energía, utilizado en todo, desde combustibles para vehículos hasta la producción de electricidad. Sin embargo, con el cambio hacia un modelo energético más limpio y sostenible, el papel del cobre se ha vuelto crucial.

"El nuevo petróleo"

El cobre es fundamental en la electrificación de la economía y en la infraestructura de las energías renovables. Su alta conductividad lo convierte en un material indispensable para la transmisión de electricidad y en la fabricación de componentes como cables, motores eléctricos y baterías. En un mundo que se aleja del uso de combustibles fósiles y que busca alternativas para reducir las emisiones de CO2, el cobre emerge como un recurso clave para la transición hacia un sistema energético más eficiente y verde.

La geóloga resalta que, al no disponer de hidrocarburos en Europa, el cobre se convierte en un recurso estratégico, no solo para la transición energética sino también para la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía a través de baterías. A medida que los vehículos eléctricos ganan terreno y las energías renovables como la solar y la eólica aumentan su participación en la matriz energética, el cobre se vuelve indispensable, ya que no hay sustituto conocido que ofrezca las mismas propiedades conductoras que este metal.