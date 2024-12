Efecto Pasillo reconoce a Carlos Moreno 'El Pulpo' un cambio con Tabú: "Nos hemos permitido ser vulnerables"

En el programa Poniendo las Calles, Carlos Moreno 'El Pulpo' tuvo la oportunidad de conversar con Efecto Pasillo, uno de los grupos más queridos de la música en español. La banda canaria, conocida por su energía positiva y sus contagiosas canciones, estaba allí para presentar su nueva música y reflexionar sobre su trayectoria, sus influencias y los momentos que los han marcado.

Desde el primer momento, 'El Pulpo' no pudo evitar destacar la vibra positiva que siempre le ha transmitido la banda. "Esta banda siempre me ha producido buen rollo, respeto, admiración… ellos también están aportando para que seamos un poquito más felices". No es para menos, ya que canciones como Pan y Mantequilla o Si Te Vienes a Bailar han sido himnos de alegría para sus seguidores.

Nuevas Canciones, Nuevas Historias

Efecto Pasillo llega con un nuevo EP titulado Tabú, que incluye canciones que, si bien mantienen la esencia de la banda, tocan un lado más introspectivo y personal. Carlos Moreno destacó la importancia de estas nuevas composiciones: "Este disco, 'Tabú', es un reflejo de cómo el grupo está evolucionando. Habéis dado un paso hacia una faceta más humana y personal, tocando temas de amor y desamor."

Los integrantes de Efecto Pasillo, siempre genuinos, explicaron que, aunque en el pasado se habían decantado por canciones más extrovertidas, este cambio en su sonido tenía una razón de ser: "Nos hemos permitido ser honestos y vulnerables. Tabú toca la nostalgia y el desamor, pero es una parte natural de nosotros, somos humanos."

"Yo Quiero Amarte" y el Homenaje a Bob Marley

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando hablaron de Yo Quiero Amarte, una canción con un aire a reggae que recuerda a los clásicos de Bob Marley. "Somos muy amantes de la música de Bob Marley," dijeron, "y hace un tiempo se nos ocurrió hacer una versión en castellano de su icónica canción Is This Love. Estando en México, empezamos a darle forma y al regresar a España grabamos esta adaptación. Nos encanta, es nuestro pequeño homenaje a la música de Marley."

Carlos Moreno, como fan de la banda, no pudo evitar emocionarse: "Es genial que la familia Marley haya dado su visto bueno para esta adaptación. ¡Qué lujo!". Efecto Pasillo sigue celebrando la vida con su música, y este tema en particular irradia la misma buena vibra que tanto los caracteriza.

El grupo también reveló detalles sobre sus próximos planes. Efecto Pasillo tiene una serie de conciertos programados en Latinoamérica, con el famoso Vive Latino en México como uno de los platos fuertes. Además, están trabajando en un formato único de discos, con cuatro EPs que se lanzarán a lo largo de los próximos dos años, cada uno con colaboraciones sorpresas. "Por lo pronto, no hay colaboraciones en este EP, pero para la segunda tanda ya tenemos algunas preparadas," comentaron.

Carlos Moreno le preguntó a la banda si alguna vez pensaron en crear una balada melancólica, algo diferente a las canciones de fiesta y energía que los caracteriza. "Nos hemos permitido este cambio porque sentimos que Tabú es un tema importante. Hablar de melancolía o nostalgia también forma parte de lo que somos," respondió Iván Torres. La banda subrayó que, aunque su música ha sido siempre optimista, el crecimiento personal y artístico les ha permitido explorar nuevas emociones a través de sus canciones.

La Conexión con el Público y el Futuro

En cuanto a su conexión con el público, Efecto Pasillo siempre ha sido un grupo que busca transmitir algo positivo. "Lo que más nos gusta es ver a la gente disfrutar de nuestras canciones. Que alguien venga y nos diga que nuestras canciones les han hecho sentir bien es lo mejor que nos puede pasar," dijeron. Y es que, además de sus éxitos, la banda tiene claro que el arte tiene el poder de cambiar el estado de ánimo de las personas para mejor.

Antes de despedirse, Efecto Pasillo dejó un mensaje especial para todos aquellos que escuchan el programa de madrugada, en especial a los trabajadores que luchan por salir adelante. "A todos esos currantes y currantas que madrugan para llevar un sueldo a casa, queremos decirles que sigan adelante. Nosotros como músicos nos levantamos pronto y nos acostamos tarde, pero siempre es un honor saber que nuestra música les da energía."