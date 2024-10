El consejo de una médico para evitar que contraigas gripe en este invierno: "Nada de lejía, ni volvernos locos"

Con la llegada del otoño, España se prepara para el inicio de la temporada de gripe, un fenómeno anual que, según los expertos, podría ser especialmente relevante tras los efectos de la pandemia. En Poniendo las Calles recurrimos a Ana Belén Jiménez, médico especialista en Medicina Preventiva del Hospital Severo Ochoa de Madrid, para evitar contraerla este invierno.

La preocupación con la campaña de este 2024 viene precedida por las consecuencias del invierno en países como Australia o Nueva Zelanda. En el caso del primer país, la intensidad de la gripe ha sido muy alta: se detectaron más de 340.000 casos en lo que va de año, por lo que ha sido una de las peores temporadas, según recoge el organismo independiente Immunisation Coalition.

En respuesta a este contexto, las autoridades sanitarias han lanzado el programa de vacunación contra la gripe para la temporada 2024. La campaña, que comenzó a finales de septiembre, está dirigida principalmente a los grupos más vulnerables, incluidos mayores de 65 años, embarazadas, personal sanitario y personas con patologías crónicas.

Una persona vacunándose contra la gripe

La vacunación es una herramienta clave para reducir la incidencia de la enfermedad y minimizar el impacto en el sistema sanitario. Se espera que este año se administre una vacuna que incluya cepas actualizadas, mejorando así su eficacia frente a las variantes del virus que se prevé que circulen.

Gripe

Además de la vacunación, es crucial adoptar ciertas medidas preventivas para evitar el contagio como avisa la médico Ana Belén Jiménez en Poniendo las Calles: "Una vez que hay enfermedades ya poco podemos hacer, o por lo menos los de mi especialidad, los virus respiratorios vienen con el frío y en cuanto llega el frío empezamos ya con toses, con estornudos... Podemos hacer muchas cosas para evitarlo".

La especialista recalca la importancia de evitarlo porque "si no lo evitamos, podemos incluso morir": "Es decir, no estamos concienciados todavía. Fíjate que hemos pasado una pandemia, pero no estamos concienciados de que una gripe te puede matar". Es por eso que la prevención es la mejor manera de superar la temporada de gripe.

"A lo mejor una persona joven que tiene sistema defensas bien pues no le hace nada, simplemente un catarro y me encuentro mal o estoy un par de días en la cama", recuerda la especialista, "pero a nuestros mayores les puedo hacer mucho daño o a gente que tenga enfermedades de base".

Una persona con un pañuelo en la cara

La temporada de gripe está a la vuelta de la esquina y con ella, la responsabilidad de cada individuo en la prevención de contagios. La vacunación es el primer paso, pero no el único. Adoptar medidas de higiene y cuidado personal será esencial para enfrentar esta época del año con seguridad.

El consejo de una médico

"¿Qué podemos hacer?", pregunta Carlos Moreno 'El Pulpo' a Ana Belén Jiménez: "Algo muy básico que nos lo llevan contando desde el siglo XIX y que hemos repetido durante la pandemia. Primero, higiene de manos. Importantísimo, porque con las manos lo tocamos todo. Estos virus se transmiten por contacto directo con secreciones".

La médico incide en que "las secreciones que todos echamos al hablar, las pequeñas gotitas de saliva, normalmente están ahí esos virus": "¿Qué pasa? Que si yo toco un objeto, que una persona ha hablado sobre ese objeto, que esa persona ya está enferma, yo lo toco y luego me toco la cara, voy a aliado, ya puedo estar contagiado".