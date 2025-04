El aviso sobre los radares de la DGT a los conductores que circularon durante el apagón: "Podrían llegar multas"

El reciente apagón que afectó a España el pasado lunes dejó a muchos conductores con la falsa esperanza de que, al no haber luz, los radares de velocidad no estarían operativos. Esta confusión, alimentada por la falta de señalización luminosa en las calles, provocó que muchos se sintieran "liberados" de la posibilidad de ser multados. Sin embargo, la realidad es que muchos de los radares sí siguieron funcionando, y los conductores que cometieron infracciones podrían recibir una desagradable sorpresa en su buzón: multas.

¿Funcionaron durante el apagón?

El experto en motor Alfonso García, conocido como 'Motorman', lo dejó claro en su intervención en el programa Poniendo las Calles: "Muchos radares sí siguieron funcionando por contar con autonomía eléctrica". Y es que, desde hace un tiempo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha renovado su flota de radares, introduciendo los llamados radares blindados. Estos equipos están diseñados para resistir incluso ataques vandálicos, ya que cuentan con cajas de seguridad fabricadas en acero y con cristales blindados.

Además de esta robustez, los radares blindados son 100% autónomos, lo que significa que no dependen de la red eléctrica. Funcionan gracias a placas solares que les proporcionan la energía necesaria para su funcionamiento, incluso en ausencia de electricidad convencional. Gracias a esta autonomía, pueden seguir capturando infracciones de velocidad y enviando las sanciones a los centros de tratamiento de multas de la DGT, sin necesidad de un operario presente en el lugar.

Alamy Stock Photo Radar de control de velocidad en la autopista M30 de Madrid

Este sistema, que se complementa con tecnologías como GPS y wifi, permite que las multas se gestionen de manera automatizada y lleguen a su destino, en este caso, al hogar de los infractores. Por lo tanto, los conductores que pensaron que el apagón los exoneraba de las sanciones, podrían recibir una multa en los próximos días.

Los semáforos y cámaras

Mientras los radares siguieron funcionando durante el apagón, no ocurrió lo mismo con otros sistemas de control de tráfico, como los semáforos y las cámaras de control de velocidad y cinturón. Estos dispositivos, a diferencia de los radares blindados, dependen de la conexión a la red eléctrica para operar. Durante el apagón, muchos de ellos quedaron fuera de servicio, lo que generó un caos circulatorio en algunas zonas del país.

Como explicó García, "lo que echamos en falta fueron los semáforos, que no funcionaban, y muchos conductores olvidaron cómo circular cuando no hay señalización luminosa". En este contexto, la DGT recordó a los conductores que, en caso de que no haya semáforo, deben actuar según lo establecido en el reglamento, cediendo el paso al vehículo que se acerque por la derecha. Afortunadamente, el apagón no fue tan extenso como para provocar un colapso total en la movilidad, pero sin duda alteró la circulación habitual.

Por otro lado, las cámaras que controlan el paso de vehículos en rojo o el uso del cinturón de seguridad también quedaron inoperativas debido a la falta de electricidad, lo que pudo generar cierta confusión y disminuir el riesgo de sanciones por esos motivos. La importancia de estar al tanto de la normativa

Chema Moya Situación en Madrid con el apagón eléctrico

En este contexto, es fundamental que los conductores mantengan la calma y respeten las normas de tráfico, incluso en circunstancias excepcionales como un apagón. Las multas que puedan llegar no son más que la consecuencia de una conducción imprudente o irresponsable, independientemente de si la red eléctrica está funcionando o no.

Por otro lado, el hecho de que algunos peajes de autopistas también siguieron operando durante el apagón, con personal cobrando manualmente, es otra de las curiosidades que surgieron en ese día. "Los peajes no dejaron de cobrar, incluso con personal que normalmente no está presente", señaló García, lo que evidencia cómo ciertos servicios clave en el sistema de transporte se mantienen operativos en situaciones adversas.