¿Tengo derecho a que me paguen los electrodomésticos tras el apagón eléctrico? El portavoz de la OCU da las claves legales para reclamar

A eso de las 12.32 se producía un apagón generalizado en España, que implicaría también a Portugal y al sur de Francia. Se desconocen por el momento las causas, pero sí el detonante en cuestión, que en palabras del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todo se debe a que España perdió en cinco segundos el equivalente al 60% de la luz Con el suministro eléctrico restablecido casi al 100%, el transporte ferroviario es este martes la infraestructura más afectada por el apagón del lunes, con trenes que aún no circulan y esperas caóticas en las grandes estaciones.

En 'La Tarde' han querido ahondar en la cuestión que hoy monopoliza parte de las conversaciones que tenemos, ¿y a mí, quién me paga que mi electrodoméstico se haya estropeado por una sobretensión? Para ello, han hablado con Enrique García, portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, que ha asegurado que es fundamental acreditar las pruebas suficientes como vídeos, fotos, pantallazos, etc. que acrediten el daño que hayamos sufrido.

La gente espera fuera de los vagones a que vuelva la electricidad al tren

Muchas personas ayer se quedaron varadas en trenes, metros, etc., otros no llegaron a poder realizar su viaje por lo que no hablar de los billetes de tren perdidos... y quizás, vacaciones o viajes previstos... ¿Tenemos derecho al reembolso o solo a ser recolocados? Enrique García lo tiene claro: "Al ser una situación extraordinaria frente al consumidor no tiene que hacer que hacer frente a las cancelaciones, pero para el consumidor también lo es".

Según indica la ley, al tratarse de una situación excepcional en ambas direcciones, tanto para la empresa como el consumidor, según ha manifestado Enrique García "los consumidores tenemos derecho al reembolso de un billete o a la recolocación en otro viaje a nuestra voluntad".

¿Y qué ocurre si me quedé parado en mitad de un viaje? Como bien indica Enrique García la compañía de transporte tiene obligación de prestar la atención proporcionando alimentos y si fuera necesario alojamiento