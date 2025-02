La aplicación de OpenAI más completa que ChatGPT que se ocupa de que la información sea fiable: "Muy específico"

En el mundo actual, en el que la búsqueda de información es casi instantánea, herramientas como ChatGPT se han consolidado como aliadas poderosas en el proceso de obtener respuestas rápidas a nuestras dudas. Sin embargo, no todo lo que encontramos a través de estas aplicaciones es oro: muchas veces la calidad y fiabilidad de la información que nos proporciona es dudosa, ya que su objetivo principal es buscar datos en internet sin diferenciar entre fuentes fiables y no fiables. La respuesta automática de ChatGPT puede incluir artículos de blogs personales o de periódicos con información sesgada o desactualizada.

Aquí es donde entra en juego ChatGPT Deep Research, la nueva herramienta lanzada por OpenAI que promete llevar la inteligencia artificial un paso más allá en la búsqueda de información precisa y confiable. Esta nueva versión especializada de ChatGPT tiene como objetivo realizar una investigación más profunda y minuciosa, eliminando la inseguridad sobre las fuentes de información, una de las principales críticas a las versiones anteriores del popular asistente virtual.

Uno de los problemas que se habían señalado con la versión estándar de ChatGPT es que, cuando se le pedía realizar una búsqueda, no se preocupaba por si las fuentes eran fiables. Al ser una herramienta generalista, la inteligencia artificial de OpenAI simplemente se dedicaba a buscar artículos de cualquier tipo: desde un periódico de renombre hasta un blog sin ningún tipo de control sobre la veracidad de los datos. Esto, en muchos casos, ha generado cierta desconfianza entre los usuarios, especialmente aquellos que buscaban información técnica o científica.

Alamy Stock Photo ChatGPT, un chatbot de OpenAI: dispositivo móvil con sitio web de la empresa

Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, explicó en Poniendo las Calles que ChatGPT Deep Research tiene una estructura más avanzada que permite realizar búsquedas más profundas y específicas. La nueva herramienta de OpenAI está diseñada para ir más allá de los resultados inmediatos que ofrecen motores de búsqueda como Google o Bing, lo que le permite acceder a fuentes más fiables y a veces menos accesibles. "Puede tardar hasta 30 minutos en encontrar información detallada y precisa", asegura Polo, refiriéndose al tiempo que tarda el sistema en analizar estudios académicos y fuentes especializadas.

¿Cómo funciona el "Deep Research" de ChatGPT?

ChatGPT Deep Research se distingue por su capacidad para filtrar mejor la información que recoge de la web. A diferencia de la versión tradicional, que hace una recopilación automática de los primeros resultados disponibles, esta nueva herramienta está diseñada para realizar una investigación profunda, lo que le permite encontrar estudios más relevantes y fiables.

No obstante, no está exenta de limitaciones. En palabras de Polo, el sistema aún tiene dificultades para determinar la veracidad total de una fuente, por lo que, aunque mejora considerablemente los resultados, no puede garantizar al 100% que la información que obtiene provenga de una fuente perfectamente fiable.

"Lo que hace esta herramienta es profundizar más en los resultados de búsqueda y acceder a páginas más específicas, que podrían estar en los resultados más bajos de Google, por ejemplo. Esto es algo que no hacía ChatGPT hasta ahora", comenta Polo, quien ve en esta nueva herramienta una clara mejora con respecto a las versiones anteriores, pero también reconoce que todavía está en fase de prueba.

Alamy Stock Photo En esta ilustración fotográfica, el logotipo de la aplicación ChatGPT se muestra en la pantalla de un teléfono inteligente.

Como toda nueva herramienta, ChatGPT Deep Research tiene sus limitaciones. La principal, como advierte Polo, es que aún puede generar respuestas erróneas o, como se denomina en el mundo de la inteligencia artificial, "alucinar". Esto significa que la herramienta podría, en algunos casos, basarse en información inexacta o confundir fuentes confiables con otras menos verificables.

Las limitaciones y el futuro

Además, la herramienta solo estará disponible en la versión pro, lo que implica un coste de 200 dólares al mes. Sin embargo, OpenAI tiene planes de hacerla accesible más adelante para los usuarios de versiones más económicas, como la versión Plus o Teams.

"Aún no es perfecto, pero es mucho más eficaz que la versión estándar de ChatGPT. Estará en constante desarrollo y probablemente se vayan solucionando las fallas actuales", añade Polo.