Antonio: "Trabajo en una fábrica de aluminio por las noches y el gran desafío es el frío de Albacete, por eso llevo tres camisetas de manga larga en la parte de arriba"

Las madrugadas en España están llenas de historias de esfuerzo y rutinas invisibles para la mayoría. Una de ellas es la de Antonio, un 'ponedor de calles' de Albacete que ha compartido su experiencia en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo'. Antonio llama cuando está a punto de terminar su jornada laboral, que se extiende de diez de la noche a seis de la mañana, un horario nocturno que desafía el cuerpo y la mente, pero que él afronta con una actitud positiva. De hecho, para él, el final del turno no es el peor momento, sino el mejor: "qué va, el peor momento. El peor momento ahora viene lo bueno que va a acostarse uno", comenta con optimismo. Su caso es un reflejo de las diversas jornadas laborales que existen en España.

Un oficio nocturno en la industria del aluminio

Antonio trabaja en una fábrica de lacado de aluminio ubicada en Elche de la Sierra, un pueblo de Albacete. Su labor no es la carpintería, como podría pensarse, sino el tratamiento final del material. "Nos dedicamos al lacado de los perfiles de las ventanas y la lama de las persianas", aclara. El proceso se realiza con máquinas pequeñas equipadas con rodillos que pintan el aluminio antes de su secado. Cada noche, comparte la línea de producción con otros cinco compañeros, formando un equipo coordinado en el corazón de la madrugada.

A diferencia de otros sectores, su fábrica mantiene un ritmo de trabajo constante durante todo el año, sin grandes picos de producción estacional. "Durante todo el año es lo mismo, más o menos, no se suele notar mucho la diferencia", explica Antonio. Esta estabilidad laboral es una bendición, y su fidelidad a la empresa, donde ya estaba hace tres años cuando llamó por primera vez al programa, lo convierte en un ejemplo de la paradoja del buen trabajador que aporta valor y constancia a su puesto.

El frío de Albacete, el gran desafío

El principal reto de su jornada no es el sueño ni el horario, sino las bajas temperaturas de la sierra de Albacete. La lucha contra el frío es una constante, y Antonio tiene un método muy personal para combatirlo, como se destaca en el titular. Su vestimenta es clave: "llevo lo que es un pantalón, arriba llevo tres camisetas de manga larga, una gorda y nada más, y una braga y un gorro para la cabeza". Una equipación que ha perfeccionado con la experiencia para sobrevivir a las heladas noches en la nave.

Durante la conversación, 'El Pulpo' le sugiere usar camisetas térmicas, pero Antonio tiene una razón fundada para descartarlas. "Aquí las camisetas térmicas no funcionan, porque nuestro trabajo no es físico", argumenta. Explica que pasa tiempo en una carretilla cargando y descargando camiones, y al no estar en movimiento constante, la ropa térmica no genera el calor necesario. Este fenómeno, donde la presencia en el puesto no siempre equivale a actividad física, es una variable en muchos empleos, similar al debatido presencialismo laboral.

Fiel oyente de 'Poniendo las Calles'

Más allá de su trabajo, Antonio es un fiel seguidor del programa. Recuerda que empezó a escucharlo por casualidad alrededor del año 2020 y, desde entonces, se enganchó. "Empezaba escuchando El Larguero y esto y lo otro, y luego dejaba de escuchar y un día escuché toda la noche la COPE y lo escuché, desde entonces me enganché", relata. Esta es la segunda vez que entra en directo en tres años, demostrando la fuerte conexión que el programa crea con su audiencia nocturna.

La charla concluye con Carlos Moreno 'El Pulpo' agradeciéndole su fidelidad y prometiéndole el diploma oficial de 'ponedor de calles' con su nombre en grande. Un pequeño gesto para reconocer el gran trabajo de personas como Antonio, que mantienen el país en marcha mientras el resto duerme, enfrentándose con ingenio y buen humor a desafíos como el intenso frío de Albacete.