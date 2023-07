PANTALLA GRANDE. Sábado 22 de julio de 2023. 18:00-19:00 h.

Los críticos de cine de COPE y TRECE, Jerónimo José Martín y Juan Orellana, repasamos en primer lugar los mejores estrenos de cine de esta semana en salas y plataformas.

En la sección Cinefilia, entrevistamos al crítico de cine, escritor y profesor de la Universidad Villanueva Alberto Fijo, como director de la revista ‘Fila Siete’, para que nos hable de los monográficos que están publicando y, en concreto, sobre el último de ellos, sobre Grandes Maestros del Cine Mudo.

Murnau, Keaton, Lang, Chaplin, Dreyer, Griffith, Gance, Eisenstein… Cualquier amante del cine que lee estos nombres, no solo se interesa inmediatamente, sino que vienen a su memoria con fuerza momentos, secuencias, planos inolvidables de películas que son leyenda sí, pero que ahora, a diferencia de hace años, son fácilmente accesibles y permiten revivir la enorme fascinación que nos suscitaron la primera, la segunda, la tercera vez que las vimos. ‘Amanecer’, ‘El navegante’, ‘La mujer en la luna’, ‘El chico’, ‘La Pasión de Juana de Arco’, ‘Intolerancia’, ‘Napoleón’, ‘El acorazado Potemkim’… y tantas otras.

En este monográfico de ‘Fila Siete’, que puede comprarse en cualquier librería de España, nos acercamos a muchas obras maestras del Cine Mudo. Nos ocupamos de dos grandes películas recientes que se acercan de manera muy atractiva a los maestros del Mudo. Thierry Fremaux, director del Festival de Cannes y del Instituto Lumière, estrenó en 2016 ‘¡Lumière! Comienza la aventura’. La profesora María Noguera estudia esa apasionante película sobre los pioneros franceses del cine. Por su parte, el historiador del cine Fernando Gil-Delgado escribe sobre ‘El Gran Buster’ (2018), la última película del director Peter Bogdanovich, antes de morir en enero de 2022, a los 82 años. Es emocionante que un cineasta y escritor cinematográfico que pudo conversar con directores de enorme talla como Ford, Hawks y Lang dedicase su última obra al cine de Buster Keaton.

Especialmente interesantes son los artículos de Mariam Vizcaíno sobre las empresas de vestuario en el primer Hollywood y de Carmela Bautista sobre la importancia del maquillaje como elemento clave en la potencia narrativa del Cine Mudo. Ana May escribe sobre la música en el Mudo. Además, llevamos perfiles de la directora Alice Guy, de Harold Lloyd, de Georges Méliès y de Greta Garbo. El profesor Alfonso Méndiz estudia el Making of de ‘Luces de la ciudad’, la grandiosa película estrenada en 1931, con la que Chaplin quiso demostrar que el cine sonoro no tenía ningún futuro. Se equivocaba, pero la película es una de las mejores de la historia…

En este número de 84 páginas no olvidamos la actualidad con críticas de las tres series de western de Taylor Sheridan (‘Yellowstone, 1883 y 1923‘) que junto con ‘La oferta’ (el relato de la azarosa producción de El Padrino) son lo más destacado del catálogo de la nueva plataforma Showtime. En crítica de estrenos de cine nos acercamos a ‘Las ocho montañas’, ‘Los osos no existen’, ‘Air’, ‘Operación Kandahar’ y ‘Aisha’, entre otras.

Finalmente, en el tercer tramo del programa invitamos a Javier García Arevalillo, crítico de series en COPE, para que nos seleccione las series televisivas de 2023 que más le han gustado. Esta ha sido su respuesta: