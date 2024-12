La guía del cine para 2025: las películas que Juan Orellana y Jerónimo José Martín recomiendan para apuntar en el calendario

Los críticos de cine de COPE y TRECE, Juan Orellana y Jerónimo José Martín, han presentado un programa especial de 'Pantalla Grande' en el que han hecho un repaso del cine que vendrá este 2025, en el que se estrenan sobre todo adaptaciones de animación a imagen real, pero también una buena variedad de cintas biográficas.

Adaptaciones de animación

Junto al experto en series de COPE, Javier García Arevalillo, ambos críticos han querido destacar la llegada a las salas de una nueva versión con actores de carne y hueso de 'Blancanieves', de nuevo de la mano de Disney. Eso sí, aunque han comentado las salidas de tono de su protagonista, Rachel Zegler, han querido poner en valor la participación como guionistas de Greta Gerwig y Erin Cressida Wilson: “es muy importante, sin duda. Por lo menos para pensar que no va a naufragar la película”.

Fotografía de la protagonista de 'Blancanieves', Rachel Zegler

También han mencionado los tres en 'Pantalla Grande' la que será la adaptación a imagen real de 'Lilo y Stitch'. “Película que en 2002 nos sorprendió, no solo la simpática peripecia de los dibujos, y luego, porque era una película con muchos valores interesantes, y ahora nos llega a la imagen real, con una revisión de CGI que se llama, que es todo esto el mundo de la digitalización de la animación”, apunta Orellano.

Además, apuntaba Martín que “es muy importante 'Lilo y Stitch' en la historia de Disney y de la animación contemporánea, y veremos a ver, este ha hecho también documentales (director)”. Incluso señalan la influencia de la cinta de animación en una saga de Dreamworks que este 2025 también tendrá adaptación en imagen real: 'Cómo entrenar a tu dragón'.

El regreso de veteranos

Enfocados más en un cine de adultos, ambos críticos han querido señalar como clave el estreno de la nueva cinta de Barry Levinson, 'Alto Knights'. “Es una película que tiene muchos veteranos, porque es la historia de real de Vito Genovese y Frank Costello, que eran dos mafiosos rivales”. Vito Genovese lo interpreta Robert De Niro y a Frank Costello lo interpreta Robert De Niro. “O sea, Robert De Niro por partida doble, es una cosa bastante curiosa”, comentan.

También han querido comentar la nueva cinta de Paul Thomas Anderson, que estrena este nuevo año 'The Battle of Baktan Cross'. “Este Californiano de 54 años que hizo, por ejemplo, Magnolia, Licorice Pizza, y aquí está Leonardo DiCaprio al frente del reparto, en una película que no se sabe nada, se desconoce la trama, solo que está ambientada la época contemporánea, que será la película más comercial del actor”, añaden los críticos. “Él siempre ha sido un director exigente y difícil para el gran público”, recuerdan Martín y Orellana sobre el cineasta estadounidense.

Timothée Chalamet, caracterizado como Bob Dylan, junto a James Mangold

Un año de biopics

Por último, apuntan a dos películas biográficas que serán claves este 2025: el primero es el de la cantante María Callas, dirigida por Pablo Larraín, que ya estuvo al frente de la historia de Jackie Kennedy.. “Luego tenemos otra película muy esperada por todos, 'A Complete Unknown', sobre la vida de Bob Dylan. “Está Timothee Chalamet, que a mí últimamente me ha reconciliado con él, además de Edward Norton, Elle Fanning, o sea, tiene un repartazo”. “Pero es que está al frente de un un de primera fila, es James Mangold”, comentaba Martín.