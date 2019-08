Lorena Fernández llena de ritmo y actualidad los mediodías de COPE

“Las noticias no paran en agosto”. Lorena Fernández, editora del programa 'Mediodía en COPE' lo tiene más que claro. Por ello, ahora que le toca asumir el control del informativo, no piensa relajarse ni un segundo. Mientras que Marta Ruiz disfruta de “unas merecidas vacaciones” y Antonio Herraiz se embarca en su particular aventura a los mandos de 'Herrera en COPE', Lorena Fernández ocupa, durante el mes de agosto, la franja del mediodía con la mejor mezcla de “información y entretenimiento”.