Votar el 10N si vives en Australia es 'misión imposible'

Si tienes algún amigo o conocido que vive en Australia y le preguntas si va a poder votar para las elecciones que tenemos el domingo, será muy complicado que te diga que sí.

Por lo visto, los trámites para hacerlo resultan tan complicados que hay la mayoría desiste.

Tienes que pedir muchos meses antes que te envíen los papeles y en muchas ocasiones, cuando te llegan es muy tarde.

Algunos españoles lo han contado en Mediodía COPE. Por ejemplo Ana Girón, una sevillana que trabaja en un restaurante español en Sydney: “No me ha llegado nada. He intentado hacer la gestión online y no he podido. Imposible”.

Si vives en Australia, tienes la opción de votar por correo o ir al Consulado español en Sydney y meter tu sobre en una urna. De hecho, hoy durante toda la jornada se están acercando hasta allí muchos españoles

Y la anécdota está en que, con la diferencia horaria, ellos están siendo los primeros españoles en elegir presidente de Gobierno en España.

Más de 20.000 españoles, 11.500 de ellos en la ciudad australiana de Sídney, están habilitados para votar en Oceanía hasta el viernes. Veremos los que consiguen ejercer su derecho al voto finalmente.

Y también hay que hablar del otro extremo, es decir, españoles que aunque viven fuera de nuestro país, están votando perfectamente. Uno de ellos es Álex García. Vive en París y asegura que no ha tenido ningún problema. Esta misma mañana ha podido votar acudiendo al consulado.