"No tengo nada en contra de él, pero no soy de Vinicius, ha sufrido mucho, pero después del Balón de Oro tiene actitudes que no entiendo"

El programa El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, ha contado con el análisis del entrenador Quique Sánchez Flores y el tenista Feliciano López para desgranar la profunda crisis que atraviesa el Real Madrid. Ambos invitados han coincidido en señalar la falta de orden táctico y, sobre todo, las actitudes de algunos jugadores como Vinicius Jr., como los principales problemas que han afectado el rendimiento del equipo, un diagnóstico detallado que se pudo escuchar en la noche de la Cadena COPE.

La 'rebelión' de Vinicius

Quique Sánchez Flores se ha mostrado especialmente crítico con el delantero brasileño. “Yo estoy con la parte de la afición que se ha puesto muy nerviosa con Vinicius”, ha afirmado, argumentando que el jugador “no representa los valores del Real Madrid en los últimos dos años”. Para el técnico, el comportamiento del futbolista ha generado una “rebelión” que ha afectado a todas las estructuras del club, debilitando la figura del entrenador.

Se aleja cada día más de los valores del Real Madrid"

Flores considera que Vinicius está “lejísimos de ser el jugador que puede llegar a ser” y que su actitud “se aleja cada día más de los valores del Real Madrid”. Una opinión compartida por Feliciano López, quien, a pesar de reconocer el talento del jugador, ha sentenciado: “No me gustan esos comportamientos en ningún deportista”. El tenista ha añadido que, aunque ha sufrido mucho, “después de lo del Balón de Oro, que no se lo dan, me parece que son actitudes que no las comprendo”. A esta corriente de opinión se han sumado otras voces autorizadas del madridismo en los últimos días.

EFE El delantero del Real Madrid Vinícius Jr

Un equipo sin orden ni mecanismos

En el plano táctico, el análisis de Sánchez Flores ha sido demoledor. El entrenador ha descrito un equipo que “juega sin orden ofensivo”, algo fundamental en los grandes clubes. “Es increíble que en el Real Madrid nadie ha hecho una diagonal en 5 meses”, ha lamentado, comparando la situación con la de equipos como el Arsenal o el Manchester City, donde los mecanismos de ataque están claramente definidos y trabajados.

En el Real Madrid nadie ha hecho una diagonal en 5 meses"

Según Flores, esta falta de estructura provoca un “cortocircuito tremendo” en la creación de juego, haciendo que el equipo se salte escalones y no conecte la medular con los delanteros. El técnico ha recordado su época de jugador para ilustrar la importancia de las asociaciones en el campo: “Nosotros sabíamos con quién jugábamos al lado”. Esta carencia de automatismos es, a su juicio, una de las grandes claves del bajo rendimiento.

EFE Aurelien Tchouameni (R) y Antonio Rudiger (L) del Real Madrid

Jugadores que no quieren entender

Tanto Flores como López han apuntado a una desconexión entre la plantilla y los entrenadores. El técnico ha sido tajante al afirmar que los jugadores “vienen de no querer entender un mensaje” con Ancelotti y que con Xabi Alonso ha ocurrido lo mismo. “Están cómodos, están acomodados, están desmotivados”, se ha preguntado Flores sobre el vestuario blanco.

Feliciano López ha expresado su sorpresa ante esta situación. “Los jugadores tienen el deber y la obligación de adaptarse a ese mensaje”, ha comentado, calificando de “surrealista” que en un club como el Real Madrid los futbolistas no acepten las ideas de un nuevo técnico. Esta dinámica ha culminado en la destitución de Xabi Alonso, que Flores ha calificado como una “muerte anunciada”.

La llegada de Arbeloa al banquillo se presenta como un reto mayúsculo. Flores cree que es un “toro complicado” para un entrenador novato, especialmente con un vestuario que parece haber ganado la batalla a dos técnicos de perfiles muy diferentes. La gestión de este vestuario será clave, más allá de las opiniones que suscite en la afición y en el entorno del club.