¿Qué va a pasar con la compraventa de viviendas si los tipos siguen subiendo?

¿Te acuerdas de aquellos años en los que todo, absolutamente todo, era ladrillo en España? La compraventa de casas erá, por así decirlo, la insignia de nuestro buen momento económico y las grúas llenaban el paisaje.

Aquello fue antes de la larga crisis que arrancó en 2008. Bueno, pues para que te hagas una idea de la dimensión de lo que está pasando ahora, hemos vuelto una subida de precios en la vivienda en España tan alta como no se veía desde aquellos años de la burbuja inmobiliaria.

Es una subida del 7,4 % en 2022, que es la más alta desde 2007. Entonces, el precio de la vivienda subía a un ritmo de casi el 10 %, pero según el INE, el incremento de 2022 duplica la subida del año anterior que fue del 3,7 %. Detrás de este impulso están, sin duda, esos compradores que se han adelantado, en la medida de lo posible, a la subida de tipos de interés, al incremento del precio del dinero y, por tanto, el encarecimiento de las hipotecas. De hecho, se ve como en el último trimestre del año pasado, el precio de la vivienda cayó ocho décimas con respecto al trimestre anterior -entonces los tipos ya estaban en el 2,50 por ciento-. Es pronto para saber si esta tendencia a la baja se consolidará, pero no se esperan desde luego fuertes caídas de precios porque la oferta sigue siendo insuficiente.

Las subidas de precios, obviamente, tiene un reflejo directo en el mercado. El freno está siendo de hecho ya importante, aunque el volumen de compraventa sigue siendo generoso porque la vivienda se percibe como un valor seguro, pero solo en enero, se han adquirido un 7,3 % menos de casas, según los notarios, que el año anterior y la concesión de créditos hipotecarios se redujo en un 16 % hasta 21.000 operaciones; la compraventa solo creció en Extremadura, Comunidad Valenciana y Galicia.

Lo importante es que, a corto o medio plazo, tampoco se ve un panorama mucho mejor: los tipos de interés van a seguir subiendo y, por tanto, las hipotecas van a ser aún más caras. Se da por descontado, el presidente de la Reserva Federal norteamericana ya ha dejado claro que van a llevar los tipos por encima del 5,25 % previsto para este año. Y ya se sabe que cuando Estados Unidos estornuda Europa se resfría, por lo que semana que viene el Banco Central Europeo va a subir los tipos al 3, 50 por ciento y, ya se da por hecho, que podrían terminar el año por encima del 4 % que se ponía como tope hace apenas unas semanas.

Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, asegura a COPE que "el euríbor -hasta que realmente no pare la subida de tipos-, pues va a seguir reflejando subidas, a lo mejor no con la misma intensidad, pero sí, lógicamente, superando el 4 %. Yo, por ahora, no apostaría que llegáramos al 5 % ni cerca, pero evidentemente va a depender de lo que decidan las autoridades monetarias".

De momento, el diferencial ya roza el 4 % lo que aplicado a una hipoteca media variable supondría un incremento de 300 euros al mes.