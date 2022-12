María, horas antes de que su maltratador salga con permiso: "Dijo que vendría a matarme a mí y a mi familia"

En este mes de diciembre, una mujer ha sido asesinada cada tres días por violencia machista. Ya van doce. Así, diciembre cierra el año con un broche negro: es el mes más trágico de este 2022 y el más mortal de violencia machista desde que existe registro desde hace 19 años.

Este jueves 29, es además, el más trágico. Tres casos, tres asesinatos que han cambiado la vida de tres familias para siempre. Sin duda, la noticia más espeluznante es la que nos sitúa en un pueblo de Toledo, en Escalona, donde un hombre ha matado a su exmujer que estaba en avanzado estado de gestación. Pese a practicarle una cesárea de urgencia, los médicos no pudieron salvar ni a la madre ni al bebé.

Se llamaba Elena, tenía 34 años y tenía dos hijos de 13 y 14 años. Le quedaba una semana para dar a luz a su tercer hijo. Anoche, su ex pareja sentimental los mató de una puñalada.

Elena no ha sido la única víctima de las últimas horas, otra joven de 20 años ha sido asesinada a puñaladas por la ex pareja de su madre. Y aún hay que hablar de un tercer caso que se está investigando en Benidorm. Una joven de 22 años ha muerto y se ha detenido a su pareja de la misma edad. No se sabe si la chica se ha tirado por la ventana o la ha arrojado él porque se les ha oido discutir previamente.

Ante todos estos casos, lo lógico es preguntarse: ¿qué está pasando? ¿qué está fallando? ¿por qué a pesar de que existe más concienciación, más medios para prevenirlo tenemos que hablar de un diciembre trágico?

¿Hay forma de acabar con esta lacra?

El psicólogo y profesor en la Universidad Complutense, Guillermo Fouce -que trabaja con maltratadores con la idea de prevenir en un futuro , que acabe pasando lo que está pasando este 29 de diciembre-, subraya que en diciembre se suelen incrementar los casos de violencia machista, más que en el resto de meses del año porque al ser un periodo vacacional, "las familias pasan más tiempo juntas".

Para el Ministerio del Interior, esta sucesión de asesinatos no responde a ningún patrón temporal ni de otro tipo. El ministro Grande-Marlaska habla del fenómeno "dientes de sierra", por el que se produce un pico de casos en un breve espacio de tiempo.



Por ello, el Ministerio del Interior ultima la fórmula para alertar a mujeres que conviven con maltratadores reincidentes del riesgo que sufren, con el objetivo de poner el foco en estos agresores y evitar nuevos asesinatos machistas. Unas medidas que estudia con la Fiscalía General del Estado (FGE) desde hace meses y que Interior quiere tener listas lo antes posible. De hecho, ya cuenta con unas directrices emitidas por el Ministerio Fiscal para articular el encaje legal y no vulnerar los derechos fundamentales de los agresores.

María Chaparro, su maltratador a punto de salir a la calle

En Mediodía COPE hemos escuchado el testimonio de María Chaparro León, ahora tiene 36 años, es enfermera, ha escrito varios libros para concienciar y tratar de prevenir la violencia de género. Un testimonio en primera persona, porque la ha vivido en sus propias carnes. Y se teme lo peor porque su maltratador, volverá a casa esta Nochevieja con un permiso de tres días para pasarla en familia.

María es de Ciudad Real y en el año 2016 fue maltratada, sufrió violencia de género, durante 6 meses , por parte del que entonces era su novio. Su agresor, llegó a intentar matarla en varias ocasiones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ella, tuvo la valentía de denunciar. Un paso necesario para poder salir de esa situación de violencia y, probablemente, para que hoy siga viva.Pero eso era solo el principio de un camino muy difícil al que estaba a punto de enfrentarse.

En el juicio su maltratador no mostró un ápice de arrepentimiento.Pero, no solo eso, sino que ella empezó ahí su segundo calvario, fue víctima por partida doble pues la defensa de su maltratador puso a un detective para que le persiguiese cada día.

Con esos materiales, alegaron que María perdía toda la credibilidad como víctima de violencia de género. El único objetivo de esto era hacerle daño. Un daño psicológico.

Su maltratador dejaba que la pulsera que servía de control se quedara sin batería para saltarse las órdenes de alejamiento. María estaba desprotegida totalmente. ¿Y qué podía hacer ella?

La presión era tal que María volvía a ser otra vez víctima de su maltratador, a pesar de las órdenes de alejamiento, a pesar de todo.Hasta tal punto que llegó a no querer vivir.

Después de tanta lucha, el exnovio de María y su maltratador fue condenado a casi nueve años de prisión, pero ahor vuelve a casa por Nochevieja. Ha cumplido menos de tres años de condena, le han dado un permiso de 3 días para pasar fin de año con su familia.

Imagínate cómo ha recibido la noticia María sobre todo con la amenaza que le dejó clara para cuando saliera de la cárcel: "cuando salga de la cárcel voy a matarte a ti y a los tuyos".

Cuando era su pareja "llegué incluso a fingir que estaba muerta para que dejara de pegarme. Quería que me muriera de miedo al salir a la calle o temer que pudiera entrar en casa en cualquier momento", ahora todo eso ha vuelto a convertirse en una amenaza tan real como entonces.