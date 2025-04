La vida de Begoña, de 61 años, en Mallorca: obligada a vivir en una autocaravana y separada de su hijo por esta situación preocupante en la isla

El alquiler ha subido en Baleares un 142% en la última década. Y en el resto de España lo ha hecho un 94%. Por tanto, un piso de 80 m2, que hace 10 años costaba 606 euros, por ejemplo, ahora ronda los 1.467.

Baleares es uno de esos puntos extremos de la crisis de vivienda que estamos viviendo en general en toda España. Esa crisis de vivienda que sufre el archipiélago está teniendo una clara consecuencia, la expulsión de sus residentes.

En los últimos tres años, 376 habitantes han abandonado las islas para mudarse a otros territorios de la península, sobre todo a los territorios de la llamada 'España vaciada'. Y ya no llegan peninsulares, como hace años, a Baleares, sino extranjeros.

En lo que va de siglo han entrado cerca de 300.000 nuevos residentes de otros países y la mayoría de estos baleares de nuevo cuño, ya no son tampoco alemanes o británicos, proceden de América Latina.

Si en el año 2000 llegaron a Baleares 10.851 latinos, en 2024 sumaban 140.503; lo que supone un aumento de más del 1.000%. Es un efecto sociológico bastante curioso. Sin embargo, los inmigrantes que llegan a las islas en busca de una vida mejor se están encontrando con unos modelos de convivencia muy diferentes a los de los últimos años.

La escalada de precios en la vivienda hace imposible hasta que se pueda alquilar una habitación dentro de un piso compartido, por lo que cada vez más gente se está viendo obligada a compartir la propia habitación y conformarse con vivir en una litera.

A Begoña, de 61 años, esta opción la llevó a buscarse la vida de otra manera. Sus problemas comenzaron en el año 2022, cuando se separó y les desahuciaron a ella y a su hijo, como nos cuenta en 'Mediodia COPE', "yo cobraba muy poco, y mi expareja no me daba dinero para pagar el alquiler. Yo iba pagando poco de alquiler, iba sumando deuda".

Ella y su hijo de 23 años se vieron de pronto en la calle. Intentaron buscar una nueva vivienda, pero el trabajo temporal de Begoña hacía imposible que las cuentas le salieran, "ya me costaba pagar el alquiler de la otra casa que eran 800 euros. ¿De dónde iba a sacar yo sola para pagar un alquiler de 1.200?".

Denuncia Begoña que "los precios en Mallorca están más que abusivos", recordando que en algunas de sus búsquedas de vivienda "he llegado a ver una habitación en el antiguo barrio de Pescadores, Santa Catalina, por 1.700 euros".

Ante estas cifras, la única solución que encontraron Begoña y su hijo fue separarse. Él se fue a vivir con un amigo y ella a su coche, donde vivió durante seis meses. "Al principio, en un parking delante de la casa de una amiga y me iba a duchar a su casa".

Pero después, como nos relata, decidió marcharse al parking de la piscina municipal de Son Hugo (donde sigue viviendo hoy día) "donde había caravanas y me sentía protegida por el resto de los caravanistas".

Esa seguridad que le daban esos caravanistas a Begoña hizo que finalmente acabara alquilando una autocaravana y que se estableciera en la zona de aparcamiento de la piscina municipal Son Hugo, donde vive desde hace año y medio.

Begoña nunca pensó que iba a terminar así, aunque sí nos confiesa que alguna vez había fantaseado con la idea de recorrer la península en una caravana cuando se jubilara, pero la realidad está siendo bastante diferente.

Begoña vive en 4 m2, y aun así está feliz y satisfecha porque, asegura, "lo tengo todo y estoy sola. Es mío y no tengo que andar compartiendo una habitación. Es lo mismo que una casa, pero muy, muy, muy reducida. Tengo mi nevera, tengo mi cocina, mi fregadero...".

Además del alquiler de la autocaravana, Begoña paga una cuota por estar aparcada en San Hugo que le otorga ciertos 'privilegios', como nos explica, "tenemos derecho al gimnasio, a las piscinas y tenemos derecho a las duchas".

Este incremento de los precios del alquiler en las islas no solo está afectando a los propios baleares y a los inmigrantes que llegan a las islas buscando un futuro mejor, sino también a los propios negocios de hostelería de Mallorca.

"El problema que está teniendo Mallorca es que ahora mismo hay muchos servicios de restauración y de hoteles que no encuentra personal porque el personal no viene porque no encuentra casa" que poder pagar con el sueldo que le ofrecen.

Begoña sueña con encontrar un pequeño estudio en el que poder vivir junto a su hijo.

el ayuntamiento de palma da marcha atrás

Al igual que Begoña, son muchos los residentes mallorquines que se están viendo obligados a recurrir a esta alternativa para tener un lugar donde vivir. En Son Hugo hay cerca de 60 autocaravanas que van a poder seguir estacionadas allí porque el ayuntamiento de Palma al final ha dado marcha atrás la idea que tenía de prohibir residir en vehículos.

informe cope Radiografía de la vivienda en España: Una crisis que radica en la falta de oferta

Todas esas personas van a poder seguir allí, pero cumpliendo una serie de requisitos, como nos cuenta nuestra compañera de COPE Mallorca, Cristina Requena:

Se permite el estacionamiento de las autocaravanas en cualquier punto de la ciudad con un máximo de 10 días en la misma zona

Las autocaravanas tendrán que estar en contacto directo con el suelo mediante las ruedas

Los propietarios no podrán sacar mesas o sillas al exterior, tampoco podrán emitir vibraciones u olores. O lo que es lo mismo, no podrán acampar

Todas estas prácticas se consideran infracciones graves si lo hacen. En el caso de personas en situación de exclusión social, no se les aplicaría ninguna sanción.

Si el Ayuntamiento no hubiera dado marcha atrás, las personas que viven en las autocaravanas se enfrentarían a multas de 1.500 euros.