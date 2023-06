Un vecino de Toledo revela la estrategia que sigue su pueblo para atraer turistas y que vuelvan: "Original..."

Pilar García Muñiz te propone caminar entre palabras. Pero de forma física. Para ello, tenemos que acercarnos al pueblo de Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo). Cuenta con apenas 450 habitantes. No hay que perderse ni buscar demasiado.

Todo esto forma parte de una iniciativa que organizaron hace 3 años un grupo de amigos. La idea no es solamente imprimir estas palabras, sino volver a ponerlas de moda en el habla diaria. Mario Olmo es uno de los vecinos y ha pasado por los micrófonos de 'Mediodía COPE' para explicar esa iniciativa. ¿Quieres saber cuál es la reacción de los turistas que acuden al municipio? No te lo pierdas en el audio que tienes disponible aquí.

Este vecino, tal y como ha explicado a Pilar García Muñiz, emplea palabras como "añugarse", que es cuando una persona se atraganta al comer. "Había otras que también me gustaban pero ya estaban tomadas", indica. ¿Y cómo se eligen estos términos? Pues se trata de "las 400 palabras que hay, ahora mismo hay 120. Sería elegir una de las restantes. Un vecino comunica a David, que es el alma de este proyecto y él imprime la palabra en vinilo de corte adhesivo".

Otra de las palabras es "jabelgar", que significa blanquear las palabras con cal. Curioso, ¿verdad?

Si seguimos andando , un poco más adelante leemos "chamorro". Esto se traduce en una persona tozuda. Así hay decenas de palabras que adornan y puertas, verjas y muros. No te pierdas el audio de la entrevista al completo que tienes a continuación.

Cabezuela, el pueblo en el que nadie quiere ser alcalde

Otro municipio que estuvo en primera línea de la actualidad fue Cabezuela, un pueblo en el que nadie quiso ser alcalde. ¿Quieres saber cuáles son los 42 municipios españoles que no tuvieron candidatos para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo?

Otro de esos pueblos era Isaba. Está en el norte de Navarra, justo en la frontera con Francia. Tiene 400 habitantes y su actual alcalde era Carlos Anaut, de Agrupación Seisa, un partido independiente. Explicaba que "en la zona rural no hay nadie y no hay gente que esté dispuesta" a presentarse a la alcaldía, pero afirmaba que "hay que seguir existiendo". Él no se iba a volver a presentar porque, según explicó en 'La Tarde' de COPE, "lleva toda una vida" presentado un servicio a la comunidad. Él daba un paso al lado para dejar hueco a los más jóvenes pero no ha sido así. Aseguró que intentarían "convencer a los más jóvenes".