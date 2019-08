Una zaragozana de 17 años gana el mundial de Patinaje de Slalom

España es un referente en el mundo de los deportes. Los españoles nos caracterizamos por estar siempre en los podios de casi todas las modalidades existentes en el mundo del deporte. En la natación con Mireia Belmonte, en el Bádminton con Ruth Betia, en el tenis con Rafa Nadal. Una infinidad de nombres que nos dan alegrías año tras año y que ponen a nuestro país en lo más alto.

Hoy en Mediodía COPE hemos podido hablar con la referente en el mundo de los patines de linea. Y es que hace unas semanas se celebró en Paris la Slalom World Cup, el mundial de patines. Y una de las modalidades de esta competición la ha conquistado una española. Su nombre es Paula Royo, es una chica zaragozana de 17 años y consiguió hacerse con el oro en la modalidad de "Battle", además de estar entre las 5 mejores en otras modalidades del campeonato. Una hazaña que demuestra la calidad y el potencial que tiene, sumándose además que es la primera vez que una patinadora española consigue alzarse con el oro.

Paula forma parte de la Escuela de Patinaje Zlalom, una de las más importantes del país y lleva desde los 4 años practicando este deporte: "Empecé patinando a los 4 años, cuando le regalaron los patines a mi hermana. No los quería y me los dejó. Empezó a gustarme y ya en el colegio empece a patinar en las clases extraescolares. Y ya de ahí buscaba algo mas de aprendizaje, algo más profesional, por lo que me apunté a Slalom"

Paula ha contado en Mediodía COPE cómo fue el momento de alzarse con el oro, reconociendo que fue algo innesperado para ella: "Para mi llegar a la final fue toda una oportunidad y no estaba pendiente de cómo iba a quedar, estaba más pendiente de aprender y disfrutar de la experiencia". La competición se disputaba en Paris, así que se desplazaron todo el equipo de la escuela hacia la capital francesa: "Al ser fuera de España estábamos muy ilusionados. Además, pudimos ver en directo y aprender de los mejores patinadores del mundo. Ha sido una experiencia muy positiva para todos que nos anima a seguir trabajando duro"