Una orquesta catalana viaja a Sevilla y lo que les ocurre en la ciudad da un giro a su carrera

El disco Tubular Bells, de Mike Olfield, cumple ahora 50 años y está considerado como una obra maestra. Y como tributo , se ha creado una orquesta, la Opus One. Los músicos que conforman esta banda comenzaronuna gira que no sabe si van a poder continuar porque les han robado todos los instrumentos.

Junto a Tubular Bells, Opus One interpretaba también el repertorio más apreciado por los fans de Mike Oldfield: una selección de canciones de los discos Five Miles Out, Crises, Discovery, Islands, Earth Moving y Heaven's Open.

Escucha aquí la entrevista completa de Xavi Alern, director de la orquesta. Ha contado lo ocurrido en los micrófonos de 'Mediodía COPE'.

Guitarras eléctricas, bajos, campanas tubulares, teclados, una mandolina, un amplificador. Les han dejado sin nada. Sin sus herramientas de trabajo. Todo ocurrió en la madrugada del viernes pasado en Sevilla.

Los músicos dejaron todos los instrumentos en la furgoneta que aparcaron en la calle y se fueron a dormir. Su sorpresa vino a la mañana siguiente cuando abrieron el portón y se encontraron con que les habían robado todo.

Son 15 los componentes de esta orquesta que se creó precisamente para este homenaje del 50 aniversario del disco de Mike Olfield. El director de la orquesta ha explicado que están muy desmoralizados "no solamente por la cuantía económica de los intrumentos, no son una herramienta cualquiera, son herramientas con las que estableces un vínculo emocional".

Los ladrones se llevaron "11 guitarras, 3 bajos eléctricos, la mesa de iluminación, un amplificador de bajo". Estas son algunas de las otras muchas cosas que les robaron por desgracia.

Otro dato es que "hemos comprometido nuestro proyecto. Estamos dedicándole muchos esfuerzos, kilómetros y horas de ensayo. Parece que los próximos conciertos peligran".

"Voy a tener que comprar otro"

¿Y por qué dejaron la furgoneta con los intrumentos dentro? "El hotel tenía un aparcamiento dentro del recinto. El problema fue la segunda noche después del concierto. Había venido mucha gente y todo el parking estaba lleno. Lo dejamos en la calle fuera del hotel. Estábamos muy cansamos y pensábamos que era una zona tranquila", cuenta en los micrófonos de 'Mediodía COPE'.

Varias personas, técnicos con los que trabajamos en Sevilla, sospechan que probablemente les estuviesen vigilando. Sobre la cobertura de algún seguro a estos instrumentos, cuenta el director de esta orquesta que al estar en el interior de un vehículo... pues no entra.

Por último, explica que "la mayor parte de los músicos de Opus One son profesores pero también tienen otros proyectos. En mi caso, yo solamente tenía un bajo eléctrico y ahora voy a tener que comprar otro o pedirlo prestado". Ahora, lo ocurrido está denunciado a la Guardia Civil y no tienen mucha esperanza de recuperar los intrumentos.

