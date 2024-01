Una enfermera de Zaragoza habla claro sobre la última medida del Gobierno que afecta al sector: "No invadimos"

Estas Navidades están marcadas por el aumento de contagios de virus respiratorios.

En la última semana, el número de casos se ha acercado a los 1.000 por cada 100.000 habitantes. Y en este contexto, tienes que saber una novedad importante. A partir de hoy, los enfermeros ya pueden recetar ibuprofeno y paracetamol. Así lo recogía el Boletín Oficial del Estado. Una decisión que, en general, aplaude todo el mundo. Quizás no otros entornos a nivel de médicos y farmacéuticos.

El secretario del Consejo General de Enfermería indica en los micrófonos de 'Mediodía COPE' que "agilizará la atención y el paciente va a estar con una calidad en la asistencia mucho más alta".





Algunos enfermos creen que podría colapsar los servicios de enfermería en los Centros de Salud. ¿Qué es lo que puede suponer para todos esta medida? Respondemos a esta cuestión con Teresa Tolosana, presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza.

Tolosana recuerda que queda un pequeño paso. Que en la receta electrónica se abra la medicación a las enfermeras. "Pero una cosa es que se apruebe esta guía y otra cosa es que, de manera práctica y funcional, podamos hacerlo. Creo que la situación en la que nos encontramos no se tardará mucho tiempo", explica en los micrófonos de 'Mediodía COPE'.

"Las enfermeras hacemos muchas actuaciones con los usuarios"

Dice esta experta, además, que "Las enfermeras nos encontramos con algo muy puntual. A lo largo del año, realizamos muchas prácticas que pueden precisar de algún analgésico o bien porque hemos realizado una sutura o hemos hecho una cura que requiere algún tipo de analgesia".

La presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza afirma que no hablaría tanto de aligerar procesos, sino que "lo enfocaría en que las enfermeras hacemos muchas actuaciones con los usuarios. El hecho de que terminemos esa actuación y la pueda finalizar con esa analgesia, más que aligerar, es bueno para mí porque finalizo un proceso que he empezado yo y también para el paciente".

Cree que es una muy buena acción y hay "otras muchas vías que se ha abierto a la enfermera, como el control de los diabéticos que van siguiendo a esos pacientes. El poder realizar esa acción, pues es bueno para todos en el mismo sentido que el paracetamol y el ibuprofeno".

Por último, ha hablado sobre el futuro de las enfermeras y que adquieran cada vez un papel más protagonista en la prescripción. "Creo que cada uno en el sitio que estamos podemos tener una visión muy particular. Lo que yo entiendo es que no se sale, para nada, de la práctica profesional que ya estamos haciendo las enfermeras. No estamos invadiendo campos que ya estábamos ocupando. Es un poco de hablar y de conocimientos".

Las recomendaciones de Sanidad ante el repunte en los contagios de covid y gripe

El Ministerio de Sanidad ha recordado algunos de los consejos que no hay que olvidar en este momento en el que los contagios de covid-19 y gripe están aumentando: taparse nariz y boca al estornudar o toser, lavarse las manos o evitar lo posible ir al trabajo con síntomas son algunos de ellos.

Dijimos adiós al 2023 con un nuevo repunte de casos de gripe y de covid, como ya viene siendo habitual en estas fechas y que confirmaba el boletín del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), correspondiente a la semana del 11 al 17 de diciembre.

Ante este panorama, Sanidad recuerda una serie de recomendaciones ante este repunte:

Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, usar pañuelos desechables para contener las gotitas respiratorias o las secreciones, después de usar los pañuelos, echarlos a la bolsa de basura más cercana.

Y, no cabe olvidar la necesidad de realizar una higiene de manos (lavárselas con agua y jabón o limpiarlas con un gel con alcohol), regularmente y después de tener contacto con secreciones respiratorias.